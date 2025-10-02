「凱旋門賞・仏Ｇ１」（１０月５日、パリロンシャン）

日本競馬界の悲願へ向けて、クロワデュノールが３０日、文句なしの態勢を整えた。調教パートナーを抜群の手応えで追走すると、ラストは余力たっぷりに併入フィニッシュ。前哨戦での失敗を糧に、今回は完璧にミッションを遂行した。気合乗りもアップし、ダービーを上回る過去最高の出来で未到の頂を目指す。なお、１日に出走馬１８頭が決定。２日に馬番、ゲート番、騎乗騎手が確定する。斉藤崇師の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−前走を振り返って。

「こちらに来てから、なかなか追い切りも普段の調教もスムーズにいかなくて、状態的に難しいところがありました。そのなかで勝ち切ってくれたのはさすがだなと思いました」

−前走は二千の距離にこだわって選んだと聞きました。レース後の状態はどうですか。

「あれだけスローだったので、皐月賞やホープフルＳの後に比べると、疲れとかも全然なく、楽でした。いいレースを選べたかなと思います」

−最終追い切りについて。

「先週と同じように前の馬を見ながら、最後は並びに行くような感じで。先週も良かったですが、今週も良かった。順調に上向いています」

−理想の展開は？

「どんなレースでも対応できると思っています。枠順が出てから、北村さんといろいろ相談しながら本番を迎えられれば」

−金曜に雨予報。馬場については。

「日本とは重馬場といっても質が違うので何とも言えないですが、前回は上手にこなしてくれましたし、雨が降って馬場が悪くなるのはみんな条件は一緒。それより競馬でどう戦うかというところが大事になる」

−意気込みを。

「３歳で挑戦させてもらえるのは、なかなかないこと。決断してもらったオーナーサイドに感謝したい。順調に来ているし、いい状態で臨めるようにケアしていきたいですね」