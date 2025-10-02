今年で9回目を迎えた「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」の準決勝進出者40組が2日、発表された。

9代目女王の座を懸けて、史上初の4桁となる1044組がエントリー。優勝賞金1000万円と副賞の日テレ系番組出演権と冠特番贈呈を争う。2回戦に駒を進めた277組から、昨年ファイナリストの「足腰げんき教室」「ぼる塾」「おかずクラブ」やキンタロー。ら10組に加え、悲願の優勝を狙う馬場園梓ら実力者が準決勝に進んだ。「ゆにばーす」はら、いぜんらは敗退となった。

準決勝は11月4、5日に東京・飛行船シアターで開催。12月に行われる決勝は日本テレビ系で生放送予定となっている。

準決勝進出40組は以下の通り（五十音順）。

足腰げんき教室、アルミカン、イヌダ、エアコンぶんぶんお姉さん、エルフ、おかずクラブ、オトメタチ、河邑ミク、キンタロー。、栗尾真理、紺野ぶるま、田植え、忠犬立ハチ高、DISCOいい気持ち、電気ジュース、とりせん、とんでもあや、南天、にこさ、ニコミハジメテ、ニッチェ、馬場園梓、ハヤイカガヤイ、はるかぜに告ぐ、ぱん、パンツ万博、ひぐちこうめ、膝野サラ、ぷぅのはな、変ホ長調、ぼる塾、梵天、マリア、もじゃ、もめんと、燃ゆるレジーナ、やました、ヤメピ、ラメ入り、爛々・萌々

【過去の優勝者】

第1回（17年）ゆりやんレトリィバァ（参加636組）

第2回（18年）阿佐ヶ谷姉妹（参加606組）

第3回（19年）3時のヒロイン（参加627組）

第4回（20年）吉住（参加646組）

第5回（21年）オダウエダ（参加700組）

第6回（22年）天才ピアニスト（参加735組）

第7回（23年）紅しょうが（参加863組）

第8回（24年）にぼしいわし(参加903組)