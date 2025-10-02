「凱旋門賞・仏Ｇ１」（１０月５日、パリロンシャン）

日本競馬界の悲願へ向けて、クロワデュノールが３０日、文句なしの態勢を整えた。調教パートナーを抜群の手応えで追走すると、ラストは余力たっぷりに併入フィニッシュ。前哨戦での失敗を糧に、今回は完璧にミッションを遂行した。気合乗りもアップし、ダービーを上回る過去最高の出来で未到の頂を目指す。なお、１日に出走馬１８頭が決定。２日に馬番、ゲート番、騎乗騎手が確定する。

ダービー馬らしく、威厳に満ちた姿でダイナミックに駆け抜けた。前哨戦をひと叩きしたクロワデュノールが、北村友を背にしてコワイラフォレ調教場の芝コースで最終リハ。先行させた現地の馬を目標に抜群の手応えで追走すると、最後は余裕たっぷりに併入してフィニッシュした。

「前に馬を置いて４Ｆから１５−１５で入り、しまいはしっかりと体を使わせました。求めていたことができましたし、いい追い切りができました」。最終追い切りを無事に終えて、北村友は満足げにうなずいた。動きだけでなく、気合乗りもアップ。うなるようなしぐさも出て、馬自身も臨戦態勢に突入したようだ。

同じ轍（てつ）は踏まない。前走のプランスドランジュ賞では、最終追い切りがうまくいかなかった。併せ馬をする予定でクロワデュノールが先行したが、待っても待っても後ろから追走する馬との差が縮まらず、結果的に単走追いの形。そもそも状態が思ったように上向かないなかで、調教も失敗。不安材料が膨らみ、自信を持てずに前哨戦に臨むことになった。

そんな経緯がありながら、最後で迫られたとはいえ、きっちりと勝ち切ったあたり、さすがはダービー馬。鞍上もこの馬のすごさをフランスで再認識するとともに、そこから状態を上げるだけではなく、ダービーを上回る過去最高の出来にすることを目標に定めた。そして、今回の最終リハは与えられたミッションを完全遂行。「前回の最終追いと比べると格段に良かった」。プラス材料をまた一つ積み重ね、今度は自信を持って臨める。

「前回から４００メートル延びるのは、この馬にとっては全く不安はない。前走でスローペースも経験できた。日本のダービー馬がフランスの地でいい競馬ができるよう、一緒に頑張りたい」。デビューからここまで全ての手綱を取り、ダービー制覇という大きな勲章を手にした。次は、さらに大きな頂へ−。強い絆で結ばれた人馬が、日本に悲願の初Ｖをもたらす。