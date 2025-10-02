「凱旋門賞・仏Ｇ１」（１０月５日、パリロンシャン）

前哨戦のフォワ賞を制して意気上がるビザンチンドリームが３０日、コワイラフォレ調教場の芝コースで最終追い切りを行った。乗り慣れた国分優を背に、単走で動きを確認する程度だったが、豪快なアクションで駆け抜け、前走からの大きな上積みをアピールした。なお、１日に出走馬１８頭が決定。２日に馬番、ゲート番、騎乗騎手が確定する。

勝ったことで、さらに馬に自信がついている。前哨戦のフォワ賞を快勝したビザンチンドリームは、乗り慣れた国分優（レースはマーフィー）がまたがり、コワイラフォレ調教場の芝コースで単走追い。力強い脚さばきで重い芝を蹴り上げ、馬なりながら豪快なアクションで駆け抜けた。

「強い負荷をかけるというよりも、動きを確認するという感じでした。落ち着きがありましたし、何より集中力が前走より出ていますね」と国分優。短期間ではあるが、前回よりも堂々として大人びた印象があるよう。メンタル面の成長を評価した。一方、見守った坂口師は「馬がフレッシュですごくいい状態です。前走と比べると、もう一段、二段くらい上がっているかなと思います」と上積みの大きさを強調。本番に向けて、陣営のもくろみ通りに状態は上がっている。

ビザンチンドリームの大きな武器。それが心肺機能の高さだ。デビュー前の追い切りから騎乗している国分優は「もともとすごく心臓がいいんです。息が切れることがない」と話せば、指揮官も「距離は延びれば延びるほどがいい馬ですからね。この距離も全く問題ない」とスタミナには相当な自信を持っている。

前哨戦より頭数が多いため、同じ舞台でもタフな展開が予想されるが、ビザンチンにとってはかえって好都合。ゴール前で必ず伸びる末脚を繰り出し、ビッグドリームをつかんでみせる。