¡Ú¹Åç¡Û£²Ç¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¡Ä¥«¡¼¥×¤Ï¤Ê¤¼ºòÇ¯¤è¤êÉé¤±¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤«¡¡£Ï£ÂÂç²¼¹ä»Ë»á¤¬¸·¤·¤¤»ØÅ¦
¡¡¹Åç¡¦¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬Íèµ¨¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡££³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢£¹·î¤Þ¤Ç£ÖÁè¤¤¤ä£Ã£ÓÁè¤¤¤ò¤·¤¿ºòµ¨¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢µå±ãÁ°¤ËÁá¡¹¤È£ÖÁè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¡££··î£¹Æü¤òºÇ¸å¤Ë¾¡Î¨£µ³ä¤ò°ìÅÙ¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë£µ°Ì°Ê²¼¤â³ÎÄê¤·¤¿¡£¼Ú¶â£²¤Î£´°Ì¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤«¤é¡¢¿ô»ú¾å¤Ç¤âÂç¤¤¯À®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤¿ÁÛÄê³°¤Î¼ºÂ®¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æµ¯¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¾ï¤Ë¡¢¿Í³Ê¼Ô¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ò¡Ö²ÈÂ²¡×¤ËÎã¤¨¡¢Áª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µåÃÄ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¡¢¸½¾ì¤ÎÎ¢Êý¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Þ¤á¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÁ´°÷¤ÈÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢½¢Ç¤°ÊÍè¤É¤ó¤Ê¤Ö¤¶¤Þ¤Ê»î¹ç¤Ç¤â¡Ö¼èºàµñÈÝ¡×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¤Æ£Ï£Â´Ø·¸¼Ô¤«¤é»Ø´øÊý¿ËÅù¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö´Ë¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£µ¨¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤âÀ®ÀÓ¤òÂç¤¤¯Íî¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ï¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ×¤·Êý¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£Á´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö´Ë¤¤¡¢´Å¤¤¡×¤È¤È¤é¤ì¤ë»ö¾Ý¤â¡¢¹¥À®ÀÓ¤È¤Ê¤ì¤Ð¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹¥ºÓÇÛ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïà·ë²Ì¤¬Á´¤Æá¤Î¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹Åç¤Ï¸½¼ÂÌäÂê¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤âÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡££Ã£Ó¾ÃÌÇ´ÖºÝ¤Î£¹·î¡£¥×¥íÆþ¤ê»þ¤Î²¸»Õ¡¢ÆþÃÄ£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Á¤ÈÁª¼ê¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¤¿£Ï£ÂÂç²¼¹ä»Ë»á¡Ê£¸£°¡Ë¤È»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¼«¿È¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤ÎµÕ¡£¥É¥é¥Õ¥È£¶°ÌÆþÃÄ¤«¤é¡¢Îý½¬¤Ë¼¡¤°Îý½¬¤Ç¡¢µå»Ë¤Ë¤âÌ¾¤ò»Ä¤¹Ì¾Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ÎÏÃ¤À¡£
¡Ö¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï£±£²µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤Áª¼ê¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë´ÆÆÄ¤À¤È»×¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤ë¤«¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©¡Ù¤òÁª¼ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤·¤¿¾å¤ÇÂ³¤±¤¿¡£¡¡
¡Ö¤½¤ì¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢¸·¤·¤µ¤ä·ã¤·¤µ¤ÏÉ¬Í×¡£¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£¤½¤â¤½¤â´ÆÆÄ¤¬¸À¤¦°ÊÁ°¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¥³¡¼¥Á¤¬´ÆÆÄ¤Î°Õ»×¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁª¼ê¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤È¶á¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÏÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡¢±ì¤¿¤¬¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥³¡¼¥Á¤¬¼«Ê¬¤¬·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¤¤È¤ï¤º¡¢Áª¼ê¤Î¿¬¤ò¤¿¤¿¤¯Â¸ºß¤ËÅ°¤¹¤ë¤Î¤«¡£º£¤Î¥«¡¼¥×¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤«¤é¤â¤¿¤À¤ÎàÃçÎÉ¤·¥Á¡¼¥àá¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤Çà¸·³Êá¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½¢Ç¤£´Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ï»Ø´ø´±¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö²ÈÂ²¡×¤Îºß¤êÊý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£