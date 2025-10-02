店に迷い込んできた猫が“招き猫”に。命の危機を乗り越えた「かみちゃん」がつなぐ、手すき和紙店と人との縁

ひょっこり現れたニャンコが、国内外からお客さんを呼ぶ“招き猫”に。



東京・台東区にある、手すき和紙の販売店「和紙ラボTOKYO」で暮らす、三毛猫のかみちゃん（メス・推定8歳）はそんな存在だ。



病気による命の危機を乗り越えたともいう、かみちゃん。元気に活躍するまでの経緯を、店主で飼い主の篠田佳穂さんに聞いた。

店の前にフラっと現れ、入ってきた

出会いは2022年6月のこと。篠田さんが店から外を眺めていると、大きな声で「ミャー」と鳴き続ける、三毛猫を見つけた。





通行人にスリスリするなど、人懐っこい様子だったという。間もなくその三毛猫は、開けていた店のドアからスルッと迷い込んできたのだ。

「声がかれていたので放っておけなく、水を飲ませてあげました。すると一気に飲み干したんです。それでもお腹が空いていたのか、一向に店を出ようとしなくて」

そんな様子に根負けした、篠田さん。猫用の餌を買ってきたところ、テーブルの上で自宅のようにくつろぐ、三毛猫の姿があった。



「慌てて戻ったら、横になっていました。大物なのかなと思いましたね」



帰る様子もなかったので、状況が落ち着くまで一時的に保護することにしたそうだ。

飼い主は見つからず…そして異変が

ただ、篠田さんは当初、飼うつもりはなかったという。獣医師の見解や人慣れしていることもあって「この子は飼い猫かもしれない」と感じたからだ。名前も付けなかった。



迷い猫のポスターを作って店先に貼ったり、警察や保護団体に連絡したりするなど、数カ月間にわたって飼い主探しに奔走したが、結局は見つからなかったそうだ。

そうした中、三毛猫は夜通し鳴いたりする行動が目立つように。獣医師に相談したところ、発情期であることが分かった。

病気の予防やこれからの健康を考え、篠田さんは熟慮の末に、三毛猫の避妊手術を決断。



発情期の期間が終わり、落ち着いてから施術してもらおうとしたところ「子宮蓄膿症」（細菌などによって、子宮に膿がたまる病気）であることが、判明したという。



「子宮にかなりの膿がたまっている状態でした。獣医師からは、『もう少し気付くのが遅かったら、命も落としていたかもしれない』と言われました」

動物病院へ緊急入院し、子宮を全摘出することになったが、手術は無事に成功。篠田さんの行動によって、命の危機を乗り越えたそうだ。

トライアルで気付いた「飼いたい」思い

そんな中、三毛猫の飼い主になりたいという人が現れる。他の猫を飼っていて、仲間として迎えたいとのことだった。



「ここなら先住猫もいるし、幸せに暮らせるかもしれない」



篠田さんはそう感じ、トライアルとして送り出すことに。しかし、なじめなかったという。

「先住猫と相性が良くなく、戻ることになりました。私自身もトライアルに出して『すごく寂しい』となってしまって。この子を飼いたいんだ、という思いに気付いたんです」



篠田さんは戻ってきた三毛猫に「かみちゃん」と名付け、看板猫として迎えることにした。

いつの間にか客を呼ぶ“招き猫”に

そこからのかみちゃんは、体調も順調に回復。誰にでも優しい性格もあって、看板猫として活躍するようになった。お店に人々が見にきたり、声をかけたりするなど“アイドル”的な存在になったという。



「定期的に開催する手すき和紙制作などのワークショップには、かみちゃんを目当てに多くの方が参加します。お客さまにもごろんとお腹を見せて愛嬌たっぷりで、コミュニケーション能力が高い子だなと毎回感心しています」

以前はコロナ禍の影響で客足が落ちていたが、かみちゃんの影響もあって、今では国内外から多くの人が訪れているそう。



実は「かみちゃん」という名前は、和紙の「紙」、福の神の「神」、英語で「お入りください」という意味の「come in」。3つの言葉が、かかっているのだとか。



「まさにその名の通りになってくれました」と、篠田さんは笑顔を見せる。

地域や伝統工芸を“つなぐ”存在に

お店には、かみちゃんの毛が入った和紙のポストカードが並ぶほか、店のSNSでも、和紙で作った“衣装姿”のかみちゃんが登場。和紙の魅力を発信することにつながっているという。

「かみちゃんが、この地域や伝統工芸を“つなぐ”役割を果たしてくれるようになるのが、私の目標です。和紙や日本の伝統を知らない人にも、存在を身近に感じてもらいたいですね」



ひょんな出会いで始まった、篠田さんとかみちゃんとの縁。今では、さまざまな人とのつながりを呼ぶようになった。これからも“二人三脚”で店を盛り上げていく。



