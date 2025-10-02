レッズとのWCS初戦でドジャース先勝

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場し、2本の本塁打など5打数2安打3打点の活躍で10-5先勝に貢献。デーブ・ロバーツ監督、ムーキー・ベッツ内野手らチームメートも大谷を称えた。

大谷は初回の第1打席で、相手先発グリーンから打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という爆速の先頭打者弾を放った。さらに、6回の第4打席では真ん中の変化球をとらえ、打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）の特大の一発を右中間スタンドに運んだ。

この2発には監督も同僚も衝撃。米専門メディア「ドジャース・ブリード・ロス・ポッドキャスト・ネットワーク」公式YouTubeは、試合後のロバーツ監督の取材映像を公開。「彼の集中力はより鋭くなり、打席での質も向上している」と称え、「そして、それが彼がこの球団、この組織と契約し、このような試合で彼の並外れた才能を披露する理由だ。今ポストシーズンでは、ショウヘイから本当に楽しいことが生まれるのを期待している」と話した。

3回にソロ本塁打を放ったエドマンも、同メディアの取材映像に登場。「ショウの2本目のホームランは、俺がここで見たホームランの中でも一番遠く飛んだものの一つだった」と驚いていた。

チームの大黒柱であるベッツは、米専門メディア「ドジャーブルー」公式YouTubeチャンネルで公開された取材動画内で大谷に言及。「ショウヘイが先頭打者ホームランを放った。それが俺たちに勢いを与えた」と先制点を称賛すると、「ショウヘイについてこれ以上何も言葉は出ない」と最敬礼のようだった。続けて「テオも間違いなく俺たちを大いに助けてくれた」と2本の本塁打を含む3安打4打点のT.ヘルナンデスにも言及した。



（THE ANSWER編集部）