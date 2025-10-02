飲み会に毎回子連れで来る同僚、子供2人の分は払わず…会計は「きっちり割り勘」でモヤモヤ

金銭感覚が合わない人との付き合いを続けていくのは難しい。投稿を寄せた九州地方の50代女性は、「元職場仲間4人との飲み会」でモヤモヤした出来事を明かした。

4人中1人だけが毎回、中学生と幼児の子供を連れてくる人だったそう。幼児とは言え、「体格良くてかなり食べる子」だったようで、1人前は完食していたそうだ。（文：長田コウ）

「子供の分だけ別に払うとか言う事もなく、毎回割り勘でした」

それにもかかわらず、会計はいつも4人の大人で均等に割られていたという。

「何故かその分は別にせず、会計は4で割る事に。その子連れで来る人は子供の分だけ別に払うとか言う事もなく、毎回割り勘でした」

子供たちの分を払う素振りも見せない友人に、女性は「段々モヤモヤして納得」いかなくなっていた。その上、飲み会を提案するのは決まってその友人だったという。

どうやら、モヤモヤを感じていたのは女性だけではなかったようだ。

「何となく皆、予定が合わないとかの理由で、その集まりは自然になくなりました」

いくら親しい仲でも、金銭感覚のズレや配慮のなさは静かに関係を終わらせる原因になるようだ。

