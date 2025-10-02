真木あかりの12星座占い【10/2〜10/8】かに座は思い切った選択がプラスに働く

牡羊座

周りに理解されフレッシュな気分に

仕事仲間や友人との関係が良好に。相談したいことがあるなら7日までに話をするといい結論が出るでしょう。自分の中ではっきりと結論が出ないままになっていることも、人と話しているうちに整理され、まとまっていきます。7日の満月は牡羊座で起こり、自分らしさを問い直す動きがスタートしそう。他人軸で考えるのはやめて、自分軸で考えてこそ自分も、周りの人も幸せになるのだと思っておきましょう。いつからだって、変わっていいのです。

牡牛座

納得のいくまでやり切ってみる

「成果を出す」「形にしてまとめる」など、結果にコミットする1週間。ただ目の前のことに力を尽くすだけ、次から次へとやってくることをこなすだけ…そうした日々でも、山場だと思えるような瞬間もあるでしょう。7日前後はここまでの流れを振り返り、総括するような心境に。2025年も残り3カ月、今年のうちにやりたいことがあれば、ここで静かに方向性をイメージできそう。「もういいかな」と感じられたことは、区切りをつけて手放してみて。

双子座

自分の世界を大きく広げていきたい

限られた狭いコミュニティの中だけで通用する“当たり前”や常識に強い違和感を覚えそう。「それってあなたの偏見ですよね!?」などといった言葉が、思わず口をついて出ることも。そんなときは、勇気を出してほかのコミュニティに入ってみるのもおすすめ。いつもと違う顔ぶれで集まったり、新たな趣味をスタートさせたりと、世界を広げてみるとフラストレーションが吹き飛びそう。心地よくいられる場所もきっとあるはず。楽しみながら探してみて。

蟹座

思い切った選択もプラスに働く

人間関係がふだん以上にアツいものに。これまでは「失礼かな」「踏み込みすぎだろうか」などと遠慮していたテーマについて、いよいよズバッと本質に切り込むべき瞬間が訪れます。もちろん言葉を選ぶ必要はあるとしても、思い切った歩み寄りに感謝されたり、「実はね……」などと深い“事情”を打ち明けてくれるでしょう。仕事で頑張ってきたことがある人は、7日前後に高評価が得られるなど「よかった！」と胸が高鳴る出来事がありそうです。

獅子座

価値観の変化が心を揺さぶるとき

何が幸せで、心は何をすることで満たされるのか…そうした“幸福の基準”と呼べるものが、自分の中で変わってきたことに気付きそう。周囲の人との何げない雑談を通して「なにかズレてるな」「全然面白いと思えないな」なんて感覚に気付いたら、ノートなどにメモしておくといいでしょう。一見するとネガティブな気付きでも、それは「今以上の深い幸福につながる転換点」。人間関係も、行動パターンも、あるいは生き方についても、転換点は目の前です。

乙女座

効率アップの好調期優しさがプラスに

当たり前のことを当たり前に進めていきたい1週間。一定の秩序のもとに粛々と物事を進めていくことで幸運を招くこの時期の流れは、乙女座にとっては心地よく、多忙ではあってもノンストレスで過ごすことができるでしょう。なまじ聡明なだけに、要領がよくない人に対しては「どうしてもっとテキパキできないのだろう」などと思ったりしますが、スピードは人それぞれ。いら立つよりもサポートを申し出たほうが、人間関係は調和的なものになるはず。

天秤座

心身が求めるものに素直に従って

心が新しい刺激を求めているよう。話題のエンタメ作品を楽しんだり、カラオケで新しい曲を練習したりと、興味があることにチャレンジしてみるといいでしょう。ただ、夏の疲れをまだ残している人は、無理は禁物。だるさやつらさを押して頑張ろうとするよりも、とにかく眠る、お風呂に入ってリラックスするなど心身を癒す時間を持ってみて。そうすると7日以降、元気に動けるようになります。過ごしやすい日は、気分の赴くまま散歩をするのもいいかも。

蠍座

静かに過ごすなかで本当の自分が見える

「ちょっとひとりにしておいてほしい」などと、自分のペースで過ごしたいという気持ちが次第に強まってきそう。自分とは合わないと感じている人の言動がやけに気に障ったり、気が置けない人とだけ付き合っていたいという気持ちが強まります。実は7日以降、コミュニケーション運が上々に転じるのですが、それまでの間は「言いたいけれど言えない」などとひとりで抱えがちに。悩むことにも意義がありますから、静かな内省の時間を大切にしましょう。

射手座

好奇心のままに突き進んでみて

情報感度がビンビンにさえ、面白くなってきそうな星回り。「なんだか気になる」「もっと知りたい」といった感覚には素直に従い、フットワーク軽く動いてみるといいでしょう。なお、惰性で続けている趣味や習い事は、いったん幕引きにしてみることを検討してもいいのかも。今まで当たり前のように続けてきたことを手放す寂しさはあっても、そうすることで今以上にワクワクするテーマと出合える暗示が出ています。自分らしくいられることに打ち込んで。

山羊座

日常の小さなことこそしっかり向き合って

安定感がカギを握る1週間に。生活の安定をはかることが何より重要で、マネープランの見直しやストック品の購入など、生活基盤を整えることに目を向けてみるといいでしょう。逆に言えば、いくら一生懸命仕事や人付き合いに精を出していても、生活に手が回らない状態ではつまずきやすくなります。家族や仕事仲間との対話の時間も、あらためてしっかりと向き合ってみるとよさそう。「いまさら」と感じてしまう話題にも、大きな意味があるでしょう。

水瓶座

やわらかい頭でこれからを考えよう

絶好調の星回り。これまでどおりにこだわらず、積極的に変化を選んでいくことで世界が広がり、やりやすさが増していくよう。ときに、世代が違う人、海外にルーツを持つ人の何げない意見が凝り固まった発想をシフトチェンジさせてくれるようですから、積極的にいろいろな人と接点を持ってみるといいと思います。7日前後には、中途半端になっていたことに明確な「答え」を得られます。ようやく次に進めると、ホッとする人は多いだろうと思います。

魚座

悩んだ分だけ前に進めるとき

迷うこと、悩むことに向けられていたエネルギーが、一転して「動くこと」「変えていくこと」に向けられるようになる星回り。むしろ、迷いが深いほど、真剣に悩んだ人ほど、動き出すときのエネルギーは爆発的な強さを伴っていそうです。特にお金を稼ぐこと、スキルアップのための努力に力を入れていた人は、この時期は手応えを感じやすいでしょう。一方で、「頑張っても自分のためにならない努力」は7日前後、潔く取捨選択する流れになりそうです。