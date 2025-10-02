読売テレビ制作の日本テレビ系全国ネット連続ドラマ「推しの殺人」（木曜・後１１時５９分）が２日にスタートする。トリプル主演を務めるのは高宮ルイ役の田辺桃子（２６）、早川テルマ役の横田真悠（２６）、沢北イズミ役の林芽亜里（１９）。殺人事件に巻き込まれていく大阪の地下アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーという難役に挑む女優３人がインタビューに応じ、役どころや、それぞれの“推し”について語った。（田中 昌宏）

田辺「私が演じるルイは、過去のとある出来事によって感情が死んでしまうんです。でも自分が大事だと思う人に対しては、すごく愛情が深い子。（共演の）２人に比べて大変だったのは、気持ちを外に出すことが少ないこと。限られた言葉の中で何を届けるのか。頑張って模索しながらやっています」

横田「私が演じるテルマは『ベイビー★スターライト』の元センターだったんですけど、センターをイズミに取られちゃったから、きつく当たるんです」

林「私はイズミちゃんという役。過去に同性に嫌われたり、ＤＶを受けたり、母親を亡くしたりして、埋められない孤独を持っている。それゆえに自分に自信が持てなくなってしまう女の子です。つくり笑いが上手でオドオドしているんですが、芯で考えていることはしっかりしている。そのバランスをうまく出せればいいなと思います」

３人はアイドルとして「推される」役だが、プライベートで「推している」存在にも支えられている。

田辺「昔（小学生当時）少女時代（韓国アイドルグループ）さんがめっちゃ好きで。ダンス動画を見て、誰に披露するわけでもなく、一人で練習していました。コロナ禍の時も苦手な筋トレの代わりに、久々に少女時代さん、ＴＷＩＣＥさん、ＭＡＭＡＭＯＯさんを踊りました。それが（アイドルを演じる際に）役立ちましたね。ガッツリ練習して披露するところまでいけたので、個人的にうれしかったです」

横田「私はアニメが好きで、最近は『ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ』を見始めたら本当に止まらなくて。９月から（配信サービスで）見始めたんですけど、もうすぐ（全１４８話が）終わりそうです」

林「私は小学生ぐらいの時に『モーニング娘。』さんにすごくハマって。当時は『シャボン玉』がカラオケのオハコでした。鞘師里保さんと高橋愛さんがすごく好きです。今は“おにぎり推し”です。大阪ロケでも『おにぎりがスキすぎて。』という、私の気持ちを代弁してくれているような名前のお店に行きました」

そんな大阪の言葉の習得に骨を折った。特に横田は東京出身ながら“コテコテのなにわっ子”の設定だ。

横田「関西弁はホント、想像以上に難しい。その上、テルマが早口で（笑）。長ゼリフだと、覚えているのにイントネーションを気にしすぎてセリフが出てこない…みたいな。でも慣れてくると“３文字の言葉は真ん中にアクセントが来る”みたいな法則があることが分かって、そこからはちょっと楽になりました」

林「私は石川県出身なので、意外とイケるかもって思ってたんですが、全然別物でした（笑）。『ごめん』っていう短い単語で、アクセントをどこに持っていけばいいのか（“ん”が正解）。意外と難しくて、今後もいっぱい出てきそうな言葉なので、習得したいと思います」

ルイは東京出身の設定。田辺に関西弁習得の苦労はなかったが、大阪ロケで独特の空気に触れたことが役立った。

田辺「道頓堀や（日本橋）オタロードとかは、視覚や聴覚のメッセージがすごくて。逆に、自分の中が無になるというか、静かになる瞬間がありました。ルイも自分の中の温度感と、周りの環境の温度感のギャップに打ちのめされたり、逆に『やってやろう』という気持ちになったりしながら大阪で過ごしていたのかな…というところで、すごく生かせたと思います」

テルマが、俳優・城田優演じるベンチャー企業社長・河都潤也をビンタするシーンもある。身長１６８センチの横田が１９０センチの城田をビンタするのはなかなか大変そうだ。

横田「カット割りとかで、うまくやれていると思います（笑）。城田さんはめちゃくちゃフランクで、初めて会った方とは思えないほどフレンドリーな方です」

田辺「明るい方で『はい、準備中で〜す』とか助監督さんのモノマネをしてます（笑）。場を和ませてくれます」

林「大阪でごあいさつした時、その身長とテンション間のギャップにすごい…（笑）。『初めましてだっけ？』っいう気持ちになりました」

このドラマは「共犯者」がテーマのひとつ。最後にプライベートで実行した素敵な“共犯”を教えてくれた。

田辺「知り合いのお誕生日に『いつもみんなで食べるのと違うお店に行ってみよう』とお誘いしたら、そのごはん屋さんに、いつものメンツがフルでいるっていうドッキリに参加しました」

横田「ヘアメイクさんが先に現場に入ってくださってて、私とマネジャーさんが後から楽屋に入ると同時に、買ってきたケーキで誕生日のお祝い…というのをやりました。共犯者じゃなくて主犯格ですね」

林「両親の結婚記念日は毎年、姉と“共犯”しています。小さい時からお花と何かプレゼントを２人で買って、お手紙を書いて。喜んでくれたらうれしいなという気持ちで。当日までバレたことはない気がします」

テルマ＆ルイ＆イズミ。和製「テルマ＆ルイーズ」と言えるようなクライムサスペンスから目が離せない。

◆田辺 桃子（たなべ・ももこ）１９９９年８月２１日、神奈川県出身。２６歳。ジャズダンスに打ち込んでいた小学３年時にスカウトされ芸能界入り。１３年に雑誌「Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ」の「ミスセブンティーン２０１３」に選出される。１８年、フジテレビ「こんな未来は聞いてない！」で地上波ドラマ初主演。２３年「愚鈍の微笑み」で映画初主演。

◆横田 真悠（よこた・まゆう）１９９９年６月３０日、東京都出身。２６歳。１４年、「ミスセブンティーン２０１４」のグランプリに選ばれ、モデルデビュー。現在は「ｎｏｎ―ｎｏ」専属モデルとして活躍する。２２年にカンテレ「コンビニヒーローズ」で連続ドラマ初主演。Ｎｅｔｆｌｉｘ映画「余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。」など出演多数。

◆林 芽亜里（はやし・めあり）２００５年１１月５日、石川県出身。１９歳。小学４年時に雑誌「ニコ☆プチ」のオーディションでグランプリ。１６年に同誌専属モデルとしてデビュー。１９年に同「ｎｉｃｏｌａ」、２２年に同「ｎｏｎ―ｎｏ」の専属モデル。２４年に日本テレビ系ドラマ「先生さようなら」でヒロイン役に抜てきされ、女優デビューした。

★推しの殺人 ３人組地下アイドルが殺人を犯し、その罪を隠ぺいしたことをきっかけに、未解決連続殺人事件にも巻き込まれていくサスペンスドラマ。田辺、横田、林がトリプル主演するほか、城田優（３９）、増田貴久（３９）らも出演。原作は２４年『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した遠藤かたる氏の同名小説。