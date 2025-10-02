背番号物語最終回は「９７」。この番号を背に鮮烈なデビューを飾ったのが呂明賜だ。

８８年、台湾から来日。ウォーレン・クロマティ、ビル・ガリクソンがいたため当初は第３の外国人だったが、６月にクロマティが骨折したことで１軍に上がると、６月１４日のヤクルト戦（神宮）で初打席初本塁打。その後、９試合で７本塁打と大爆発。セ・リーグから会長特別賞が贈られるほどの活躍を見せ、ジュニアオールスターに加えて１軍の球宴にもＷ出場を果たすことになった。

この年、１６本塁打をマーク、背番号は１年で「１２」に変わった。

１９年のドラフト４位指名で前橋商から入団した井上温大は入団時は「９１」。左ひじを骨折したため育成契約を経て２２年７月から「９７」となった。

２４年６月からローテーションに入ると８勝を挙げるなどブレイク。それからは若い背番号、それも巨人の左腕エースの番号ともいわれる「２１」を希望し、公言するように。阿部監督も「２ケタ勝ったら変えてあげるよ」とニンジンをぶらさげていたが、今季は４勝止まり。果たして希望はかなうだろうか。