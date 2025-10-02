ÌÀÆÁ¤ËÅ¾¹»¤·¤¿¿ÜÆ£ÌïðÕ¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂç²ñ¤òËþµÊ¡¡ÍèÇ¯¤ÏÃæ³ØÀ¸Âç²ñÍ¥Àè¤Ø
¡¡¥´¥ë¥Õ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥á¥¸¥ã¡¼£´´§¤òÃ£À®¤·¡ÖÅ·ºÍ¾¯½÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âÃÎ¡¦ÌÀÆÁµÁ½ÎÃæ£²Ç¯À¸¤Î¿ÜÆ£ÌïðÕ¡Ê¥´¥ë¥Õ£µ¡¿ÂÀÍÛ¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥³¡¼¥¹¡¢¥»¥ó¥È¡¼¥µ£Ç£Ã¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ã£ò£ù£ð£ô£ï¡ß£Á£É¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£²¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£·¥Ü¥®¡¼¡¢£±¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¥À¥Ü¡¢£·£¹¤Ç²ó¤ê¡¢ÃË½÷¥×¥í¤â»²²Ã¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¼Àï¤Ç£±£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÓÃæ¤«¤é±«¤¬¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÂ®¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌïðÕ¤Ï¾Ð´é¤ÇÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌïðÕ¤Ï¡¢·²ÇÏ¡¦ÂÀÅÄ»ÔÆâ¤Î¸øÎ©Ãæ¤«¤é¡¢£²£°£²£±Ç¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê£Ì£Å£Ø£Õ£Ó¡Ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯¹ë¹»¤ÎÌÀÆÁµÁ½ÎÃæ¤ËÅ¾¹»¤·¡¢£±£¶Æü¤Ë¿Üºê»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¤Î½÷»ÒÎÀ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëº£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤ÏÅ¾¹»Á°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌïðÕ¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ë¤Ï»²²Ã¤òÎ»¾µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£Âç²ñÁ°Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢Âç²ñÍâÆü¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¶¯¹ÔÆüÄø¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÌïðÕ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Êì¡¦¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Îý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤·¤Ç¡¢¥Ô¥ó¤â¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢ÃÏÎÏ¤È·Ð¸³¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌïðÕ¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÌÀÆÁµÁ½ÎÃæ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¼çÍ×¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È°Ê³°¤ÏÃæ³ØÀ¸¤ÎÂç²ñ¤ËÈæ½Å¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌïðÕ¼«¿È¡ÖÌÀÆÁµÁ½Î¤ÎÌ¾Á°¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡Ö£±£°£°¡ó¿·¼Ö´Û¡×¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡ÖÌÀÆÁµÁ½ÎÃæ¤Î¿ÜÆ£ÌïðÕ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¡¢£±£°·î¤Î»Í¹ñ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢½©µ¨Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎÃæ³ØÀ¸¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¢¡¿ÜÆ£¡¡ÌïðÕ¡Ê¤¹¤È¤¦¡¦¤ß¤í¤¯¡Ë£²£°£±£±Ç¯£¸·î£¶Æü¡¢·²ÇÏ¡¦ÂÀÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£´ºÐ¡££±ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢ÅìÂç½Ð¿È¤ÎÉã¡¦·û°ì¤µ¤ó¤ÎåÌÌ©¤Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¡££±£·Ç¯¤ËÂç²ñ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÍ¥¾¡¡££±£¸Ç¯¤âÏ¢ÇÆ¤·¤¿¡££±£¹Ç¯¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢£²£±Ç¯¤Ë¥¥Ã¥ºÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢£²£²Ç¯£¶·î¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢²¤½£Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤·¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ³¦¤Î£´Âç¥á¥¸¥ã¡¼¤òÀ©ÇÆ¡££²£²Ç¯£±·î¤«¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤âÌµÀ©¸Â¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë½êÂ°·ÀÌó¤Î¥´¥ë¥Õ£µ¤ÈÂÀÍÛ¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤é¿äÄêÁí³Û£³²¯£¶£°£°£°Ëü±ß°Ê¾å¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¡£º£Ç¯£¹·î¤Ë·²ÇÏ¸©Æâ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤«¤é¹âÃÎ¡¦ÌÀÆÁµÁ½ÎÃæ¤ËÅ¾¹»¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÏÉã¡¢¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÊì¤ß¤æ¤¤µ¤ó¡¢·»¡¦ÅíÂÀÏº·¯¡¢Äï¡¦Ê¸¼ì·¯¡£