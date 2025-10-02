

ビジネスチャットの世代間ギャップを乗り越えるために、上司が実行すべきこととは？（写真： izumousagi／PIXTA）

まさか部下たちに「パワハラ上司」だと思われていたなんて……。

ある大手メーカーの営業部長（52歳）が愕然とした。部署のグループチャットで業務連絡をした際、若手社員から既読スルーが続出。「了解です」のスタンプひとつで済ます者もいた。頭にきた部長は「ビジネスの基本がなってない！」と説教したが、翌週に3人が「パワハラがあった」と人事部に相談を持ちかけた。

実はZ世代の半数以上が、上司のチャットの文章に冷たさを感じている。そこで今回はビジネスチャットの世代間ギャップについて解説する。（56歳の筆者と同じく）昭和世代の管理職は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

「承知しました」地獄が生む組織の分断

冒頭の部長は、チームのグループチャットを厳格に運用していた。

連絡事項には必ず「承知しました」と返信させる。スタンプは厳禁。「了解」という言葉も目上に使うには失礼だと禁止した。

深夜0時に遅れて返信する者がいれば「深夜にチャットを返すバカがいるか！ もっと早く返信しなさい」と翌朝注意する。

「ビジネスマナーを教えているだけだ」

部長はそう主張する。しかし若手社員たちの本音は違った。退職した24歳の元社員はこう語る。

「句点だけで終わる文章が怖かったです」

「『明日の会議は10時から。』これだけ送られてきて」

「メッセージを送っても『はい』しか返ってこない」

「なんか怒ってるのかなって」

たしかに昭和世代にとって句点は当たり前だ。文章の終わりを示す記号にすぎない。しかしZ世代にとっては違う。SNSネイティブの彼らには、句点は「冷たさ」の象徴なのだ。

ペンマーク社とアルバトロス社の「Z世代と上司のコミュニケーションに関する実態調査」でも、Z世代の53.5％が句点のみの文章に「冷たい」「高圧的だ」と感じている。この数字は衝撃的だ。半数以上が不快感を抱いているのである。

Z世代が不快に感じる「6つの地雷表現」

同調査によると、Z世代が不快（「冷たい」「高圧的だ」）に感じる表現がある。

（1）句点のみで終わる文章（53.5％が不快）

（2）絵文字や感嘆符が一切ない文章（同47.8％）

（3）「はい」「いいえ」のみの短い返信（同43.7％）

さらに次の表現も地雷だという。

（4）質問に対して質問で返す

（5）「至急」「本日中」の多用

（6）リアクションがつかない

私見を書こう。これら6つの地雷表現を見て、私は次の表現は気をつけたいと思った。

（2）絵文字や感嘆符が一切ない文章

（3）「はい」「いいえ」のみの短い返信

（5）「至急」「本日中」の多用

そして、これが独特の文化であれば、受け入れたいと思ったのが、次の表現だ。

（1）句点のみで終わる文章

（6）リアクションがつかない

感情表現の乏しさを「人間味の欠如」と受け取る。結果として上司を「冷たい人」「高圧的な人」と判断してしまうのだ。

質問に対して質問で返すのはNG

一方、ビジネスチャットと関係がなく、一般的なコミュニケーション（メール含む）でも常識的にやってはいけないと思ったのが次だ。

（4）質問に対して質問で返す

おそらく、次のようなやり取りのことだろう。

部下：「明日は会場のエントランスに、9時30分集合でよいですか？（絵文字）」

上司：「君はどう思うんだ」

たしかに、こんなメッセージが上司から送られたら、プレッシャーを感じるかもしれない。面と向かって話したら、そうでもないかもしれないが、チャットだと「冷たい」「高圧的」と受け取る人もいるだろう。

Z世代だけではない。ある33歳の中堅社員が興味深い体験を語っていた。

「新卒で入った会社のグループチャットが地獄でした」

「上司から連絡が来たら全員が『承知しました』と返信」

「スタンプを送った先輩は、課長に叱られました」

彼の会社では、課長が厳しくルールを決めていた。「了解」は失礼だから使うな。スタンプもダメ。必ず「承知しました」「かしこまりました」と返信しろ、と言われていたという。

そのグループチャットには25人ほど参加していたので、課長が何か連絡事項を入れるたびに、全員が「承知しました」と返す。誰かがチャットで連絡するたびに「承知しました」という文字がスマホの画面を埋め尽くすため、誰のメッセージの「承知しました」なのかが、だんだん分からなくなるという。

この中堅社員が面談すると、半分以上の新卒社員が「グループチャットが地獄です」「抜けさせてください」と嘆願されるという。

なぜこんなギャップが生まれるのか。

理由は育った環境の違いにある。Z世代は幼い頃からLINEなどのチャットやインスタグラムなどのSNSに触れてきた。絵文字やスタンプで感情を表現するのが当たり前だ。

テキストだけのやり取りでも、相手の感情を読み取る訓練を積んでいる。だから微妙なニュアンスの違いに敏感なのだ。

たとえば、同じ「わかりました」でも、

「わかりました。」

「わかりました！」

「わかりました＾＾」

これらはまったく違う印象を与える。Z世代はこの違いを瞬時に読み取る。

一方、私のような昭和世代は違う。ビジネス目的のコミュニケーションなのだから、感嘆符や絵文字は使いづらい。

「仕事は遊びじゃない」「プロフェッショナルたれ」ーー。

そう言われて育った世代である。

句点をつけるのは当然だし、絵文字などは論外。スタンプなんて、ただの遊びだと思っている。この認識の差が、大きな誤解を生んでいる。上司は効率的に仕事をしているつもりが、部下には「どうしてこんなに冷たい？」「私のことが嫌いなの？」と受け取られる。

今すぐできる「5つの改善策」

では、どうすればいいのか。具体的な改善策を示そう。

（※事前に「こうしたほうがいいだろうか」と部下たちに確認することが必要だが）

（1）絵文字を1つは入れる

「会議は10時からです＾＾」

たったこれだけで印象が変わる。最初は抵抗があるだろう。しかし慣れれば簡単だ。「部長、意外とかわいいところあるな」と思われる可能性が高い。

（2）感謝の言葉を添える

「資料ありがとう！」

「本当に、助かりました」

一言添えるだけで温かみが出る。部下のモチベーションも上がるだろう。

（3）リアクションは必ずつける

スタンプひとつでも構わない。メッセージに対する「いいね」ボタンを押すだけでもいい。反応があることが大切なのだ。既読スルーや無視は絶対NG。「挨拶したのに無視された」と同じぐらい、相手は不安になる。

（4）疑問形を使う

「私は〜〜だと思いますが、これでいいですか？」

「どう思いますか？」

命令形より疑問形にしてみよう。相手の意見を聞く姿勢を見せるのも悪くはない。

（5）相手のペースを尊重する

「時間があるときで大丈夫です」

「急ぎではありません」

よほど緊急でない限り、「至急」「締切厳守」といったプレッシャーを与えない配慮が必要だ。

「そんな面倒なことを」と思う人もいるだろう。しかし以前は、SNSはおろか電子メールだって存在しなかった。私が社会に出たころは、一人一台もパソコンなんて支給されていない。営業は名刺フォルダーと固定電話、そしてメモ帳でお客様と連絡を取り合ったものだ。

どんどん時代は変わっていく。コミュニケーション手法が変われば、コミュニケーションの中身も変わると受け止めよう。

もちろん、一方的に譲歩しなくてもいい。大切なことは対話を繰り返して歩み寄ることだ。世代を超えて協力すること。それができる組織だけが、これからの時代を生き残れるのである。それは、LINEなどのビジネスチャットに限ったことではない。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）