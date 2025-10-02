“笑いの女王”決定戦『THE W』準決勝40組決定【一覧あり】 過去最高1044組エントリー
女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』について、過去最高1044組から勝ち上がった準決勝進出40組が2日、発表された。
今年で9回目を迎える本大会は、プロ・アマ、所属事務所の有無、芸歴・人数・年齢、笑いのジャンルなど一切問わず、女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定するもの。優勝者に賞金1000万円に加え、副賞として多数の日テレ系人気番組、さらに自身の冠番組の出演を約束。歴代女王はこの大会をきっかけに地上波人気番組はもちろん、映画・ドラマ、海外にまでその活躍の場を広げている。
■準決勝進出40組（※50音順）
足腰げんき教室
アルミカン
イヌダ
エアコンぶんぶんお姉さん
エルフ
おかずクラブ
オトメタチ
河邑ミク
キンタロー。
栗尾真理
紺野ぶるま
田植え
忠犬立ハチ高
DISCOいい気持ち
電気ジュース
とりせん
とんでもあや
南天
にこさ
ニコミハジメテ
ニッチェ
馬場園梓
ハヤイカガヤイ
はるかぜに告ぐ
ぱん
パンツ万博
ひぐちこうめ
膝野サラ
ぷぅのはな
変ホ長調
ぼる塾
梵天
マリア
もじゃ
もめんと
燃ゆるレジーナ
やました
ヤメピ
ラメ入り
爛々・萌々
■歴代女王
初代女王：ゆりやんレトリィバァ
2代目女王：阿佐ヶ谷姉妹
3代目女王：3時のヒロイン
4代目女王：吉住
5代目女王：オダウエダ
6代目女王：天才ピアニスト
7代目女王：紅しょうが
8代目女王：にぼしいわし
