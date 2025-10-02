超特急の勢いが止まらない。

超特急は2024年4月ににリリースしたEP『Just like 超特急』に合わせて、同時期に『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演。そこで「これから8号車（超特急ファンの呼称）になる人たちには最適なタイミング」だとメンバー自身が語っていたが、あれから1年半が経過した現在もその勢いは加速を続けている。

今年6月から全国4都市8公演にわたり行われた、アリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』のファイナルは、さいたまスーパーアリーナのスタジアムモードで開催。グループ史上最大のキャパシティとなった会場には2日間で6万人の8号車が集まり、グループとして確実にステップアップしている様子が見受けられた。

■“9人組”だからこその『NINE LIVES』

そんな超特急が9月24日に発売した22枚目のシングル『NINE LIVES』は、Billboard JAPAN『JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”』で初週41万6,904枚を売り上げて首位を獲得（※1）。そして自己最多となる初週売上を記録したことで話題になっている。

今作のテーマは「Cat has NINE LIVES.」。「猫に九生あり」ということわざと9人組グループである超特急を重ねた楽曲だ。しぶとく生き抜く力を表したことわざは、これまでに酸いも甘いも噛み分けた超特急というグループの歴史を表しているようにも感じられる。

初めて聴いた時は、クールなダンスナンバーの印象を受けたこの楽曲。しかし、楽曲は〈爪研ゲ 爪研ゲ 爪研ゲ／爪きらきら〉という歌い出しから始まる。思った以上に猫感が満載の超特急らしいユーモアあふれる楽曲である。

実際、9月29日放送の『CDTVライブ！ライブ！』では、カメラに抜かれたメンバーがまるで猫のような妖艶な表情を決め、一糸乱れぬフォーメーションダンスで視聴者を魅了。特に、最後のサビで真ん中にグループのダンスリーダー的な存在のユーキが立ち、ピンスポットに当てられながら踊るシルエットは圧巻で、そのまるでライブのような演出には心が震えた。もちろんボーカルのクオリティも高く、力強く歌うシューヤと、伸びやかな歌声を披露するタカシのふたりによるユニゾンも美しい。一聴するとユニークな歌詞が気になる楽曲だが、一方で、そのまま「歌もダンスも本物だ！」と超特急に興味を持った人もいたはずだ。

その影響もあってか、リリースから約1週間経った9月30日には、YouTubeで公開されているMVの再生回数が100万回を突破。そのことを知らせるX（旧Twitter）のポストには、多くの祝福コメントが寄せられていた。

■『CDTVライブ！ライブ！』は「バッタマン」の披露でも話題に

注目すべきは、『CDTVライブ！ライブ！』で超特急が披露したのが最新曲「NINE LIVES」だけではなかった点だ。超特急らしさが最高に詰めこまれたライブの定番曲「バッタマン」もパフォーマンス。初めて観た人からすると「NINE LIVES」同様にあるフレーズ＝〈バッタマン〉という聞き慣れないフレーズが繰り返される、それだけで楽しい気分になってしまう楽曲だ。

また、このステージで確実に存在感を示したのは、ハルだろう。「今から観る皆さん、（テレビの）音を下げた方がいいですよ！」との呼びかけからスタートし、パフォーマンス中は終始絶叫だったのだ。

いずれの楽曲においても感じたことだが、楽曲をリリースするたびに、そしてテレビへの出演を重ねるたびに、自由に、そして自分たちらしくパフォーマンスをする姿が光っている超特急。果たして彼らの勢いはこれから先、どこまで行ってしまうのか。見守り続けたい。

（文=於ありさ）