「星飛雄馬を思い出す」ロッテ39歳右腕が引退試合で右ひじの腱断裂…完全燃焼「投げられなくなるまで投げたと思います」

申し訳なさそうな表情で楽天・浅村と握手するロッテ・美馬(C)産経新聞社

ロッテは10月1日、前日9月30日の引退試合・楽天戦（ZOZOマリン）で先発登板した美馬学が、都内の病院で検査を受けた結果、「右ひじ屈筋共同腱断裂」と診断されたことを発表。「今後は手術を行い、完治を目指す方針です」と今後の見通しを示した。

今季限りでの引退を表明した39歳の美馬は、楽天戦の初回先頭に登場。浅村栄斗に対して、初球と2球目は制球良くストライクゾーンに投げ込み、2ナッシングと追い込んだ。しかし、その後に変調。3、4球目は大きく内角に外れ、5球目は浅村の背後を通過。6球目も同じようなボールとなったが、浅村がバットを振り、三振とした。

思うような球が投げられず、美馬はマウンド上でうなだれ、浅村と握手を交わした際も、申し訳なさそうな表情を浮かべた。アマチュア時代を含め、右ひじの手術は6度を数える。古傷が節目の試合で悪化したようで、右腕は球団を通じて「3球目で肘の感覚がなくなりました」とコメントした。