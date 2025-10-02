【日本ハム】CSブルペンの”救世主”となるか　先発→リリーフで2試合連続の勝ち星、FA移籍左腕に期待の声「意外とアリかもしれない」

山崎は昨年のCSでも中継ぎとして、力投を見せた（C）産経新聞社

日本ハム、山粼福也が9月30日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で今季7勝目を挙げた。

先発・福島蓮が3回1安打3奪三振、無失点でマウンドを降り、4回には郡司裕也が先制の10号2ランを放つ。その後、4回裏から山崎が2番手で登板。山川穂高に22号ソロ本塁打を浴びたものの、5回裏を三者凡退に抑え、2回を投げ1失点で降板。勝利投手となった。

【動画】今季初の逆方向弾！154キロを捉えた清宮幸太郎の11号2ランをチェック

移籍2シーズン目となった今季は先発ローテーションの一角としてシーズン開幕からチームを支えてきた。だが、夏場に差し掛かったところから徐々に状態が落ち始め、8月27日の西武戦（ベルーナD）の登板を最後に登録を抹消されていた。

ファームでは、新庄剛志監督から与えられた持ち味の直球とスライダーのキレを磨くという課題をクリア。9月25日に再び1軍再昇格。最近は救援陣が不安定になっていることから、リリーフを託されている。

昇格後最初の登板となったのは9月28日のロッテ戦。3-3の7回から2番手として登板。二死二、三塁のピンチを迎えるも、友杉篤輝を高めの直球で左飛と打ち取り、1イニングを無失点ピッチング。

すると8回に山懸秀の犠飛で勝ち越し、逆転したことで、山粼に勝ち星が舞い込んできた。