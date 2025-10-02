【日本ハム】CSブルペンの”救世主”となるか 先発→リリーフで2試合連続の勝ち星、FA移籍左腕に期待の声「意外とアリかもしれない」
山崎は昨年のCSでも中継ぎとして、力投を見せた（C）産経新聞社
日本ハム、山粼福也が9月30日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で今季7勝目を挙げた。
先発・福島蓮が3回1安打3奪三振、無失点でマウンドを降り、4回には郡司裕也が先制の10号2ランを放つ。その後、4回裏から山崎が2番手で登板。山川穂高に22号ソロ本塁打を浴びたものの、5回裏を三者凡退に抑え、2回を投げ1失点で降板。勝利投手となった。
移籍2シーズン目となった今季は先発ローテーションの一角としてシーズン開幕からチームを支えてきた。だが、夏場に差し掛かったところから徐々に状態が落ち始め、8月27日の西武戦（ベルーナD）の登板を最後に登録を抹消されていた。
ファームでは、新庄剛志監督から与えられた持ち味の直球とスライダーのキレを磨くという課題をクリア。9月25日に再び1軍再昇格。最近は救援陣が不安定になっていることから、リリーフを託されている。
昇格後最初の登板となったのは9月28日のロッテ戦。3-3の7回から2番手として登板。二死二、三塁のピンチを迎えるも、友杉篤輝を高めの直球で左飛と打ち取り、1イニングを無失点ピッチング。
すると8回に山懸秀の犠飛で勝ち越し、逆転したことで、山粼に勝ち星が舞い込んできた。
これでリリーフとして2試合連続の勝ち星を手にし、7勝をマーク。ファンからは山崎のポストシーズンの救援登板に「経験もあるし、期待してます」「力強い投球が戻ってきた」「意外とアリかもしれない」など、期待の声が高まっている。
中継ぎは元々オリックス時代にも経験のあるポジションであり、ポストシーズンでブルペン待機となれば、頼もしい戦力となる。先発として登板していた時期は、好投ながらなかなか援護に恵まれないことも多く、足踏みしていたが、シーズン終盤にきてリリーフとして、2試合連続で勝ち星も積み上げることができた。
山崎はロッテと戦った昨年のCSファーストS第2戦でも1点を追う8回から登板。延長10回まで投げ、3回無安打無失点の快投でその後のチームの劇的なサヨナラ勝利につなげた実績もある。
シーズン最終盤に”ツキ”があった男は、勝負の短期決戦でも力強い姿を見せてくれそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]