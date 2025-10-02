◆米大リーグ・ワイルドカードシーズ第２戦 カブス―パドレス（１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が１日（日本時間２日）、パドレスとのワイルドカード第２戦の２回から２番手として渡米２年目でポストシーズン初登板。４イニングを３安打２失点で５回で降板した。

パドレス１点リードで登板した２回からマウンドに上がった今永。４回まではピンチもありながら無失点に抑えていたが５回、１アウトからタティスに四球、続くアラエスの送りバントで迎えた２死二塁で、第１戦から安打の出ていなかったマチャドに投げた初球のスプリットが甘く入った。打球は左翼席中段に飛び込む２ラン。打たれた瞬間、今永は呆然と打球の行方を見送るだけだった。

今永は２回は３者凡退。３回は先頭のフェルミンに左翼線二塁打を許したが、パドレスが誇る上位打線のタティスを直球で右飛、アラエスをスプリットで二ゴロ、３番マチャドも直球で右飛に抑え込んだ。

４回も先頭打者を歩かせ１死一、二塁のピンチも代打イグレシアスをシンカーで中直、クロネンワースは直球で遊ゴロ。

５回は前の打席で二塁打を許したフェルミンをスプリットで３球三振にしのいでいた直後からの２失点だった。