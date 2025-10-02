日本相撲協会は１日、元関脇で東十両１２枚目の宝富士（３８）＝伊勢ケ浜＝の現役引退と年寄「桐山」襲名を発表した。今後は伊勢ケ浜部屋付き親方として指導する。

昨年の春場所で６７場所ぶりに十両へ転落し、１場所で幕内に復帰した時の宝富士の話が印象的だった。「落ちて楽になったし、前より相撲が楽しい。こんなに楽しいのは小学生以来かもしれない」。それまでは９９０回まで伸ばした幕内連続出場が重圧となり「相撲が楽しくなかった」と語っていた。吹っ切れると、相撲ファンが愛してやまない愛嬌（あいきょう）のある明るい表情に戻った。

「花のロクイチ組」の一人で、同学年の横綱・稀勢の里（現・二所ノ関親方）、大関・豪栄道（現・武隈親方）らは引退。「巡業に行くと同世代が少なくなったなと思う。寂しい」と、支度部屋で静かに過ごす姿がせつなかった。東京場所では子どもを保育園に送ってから国技館に向かうことが「気分転換になる」というイクメン。弟弟子の幕内・尊富士（２６）は「幕内は気持ちをつくるだけでも難しいのに何年も活躍している。尊敬する」と話す。昇進、停滞、陥落、浮上…。酸いも甘いも味わった力士だった。（大相撲担当・山田豊）