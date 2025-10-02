第2戦は山本由伸が先発！ドジャース連勝でディビジョンシリーズ進出なるか！？



＜2025年10月1日（水）（日本時間10月2日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 シンシナティ・レッズ ＠ドジャー・スタジアム＞

ナショナル・リーグ西地区を制し、世界一連覇を目指してワイルドカードシリーズ1戦目を制したドジャース。

フィリーズが待つディビジョンシリーズへの進出を目指し、ナショナル・リーグ中地区3位、勝率6位のレッズと対戦する。

シリーズ制覇に向けて大切な試合となるこの一戦の先発を任されたのは山本由伸（27）。

今季は開幕から先発ローテーションを守り、チーム最多の12勝をマークするなど、あの大谷翔平（31）ですら「エース」と認める好成績をマーク。

中でも直近6登板では40イニングを投げて自責点はわずかに5。防御率1.13という素晴らしい成績をのこしている。今回も抜群の投球術でレッズ打線を封じるか。

打撃の主役はもちろん大谷。第1戦では先制となる先頭打者本塁打を含めて2本塁打といきなり絶好調。ドジャース打線を牽引する存在だけにここでも注目したい。

ドジャースがディビジョンシリーズ進出をかけて戦う一戦は日本時間2日の10時8分にプレーボールを予定している。





