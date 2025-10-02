¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ßÀ¸ýÍÚÂç¡¢¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Ä¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤¬Ê¹¤¯Éüµ¢¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î9·î10ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÆ±17Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏßÀ¸ýÍÚÂçÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢1·³Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÉü³è¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¡¢¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡DeNA¤ËºßÀÒ¤·¤¿8Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»44¾¡¤òµó¤²¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ßÀ¸ýÅê¼ê¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡Ö²«¿§ð×ÂÓ¹ü²½¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê°Û¾ï¤Ï¡ËÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈßÀ¸ýÅê¼ê¡£¡Ö°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤³¤³¿ôÇ¯¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Éüµ¢¤Þ¤ÇÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¡×¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ë±þ±ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢Îå¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤âµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö1·³¤ÇÅê¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1¥«·î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤â¥×¥íÀ¸³è¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£ËèÆüÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë´î¤Ó¡Ä¡£¡ÖÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ßÀ¸ýÅê¼ê¤Ï7·î¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢8·î¤Ë¤Ï2·³Àï¤Ç6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éüµ¢Åö½é¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö50%¤Û¤É¡×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï8³ä¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÀ°¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµ»½Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿ßÀ¸ýÅê¼ê¡£´°Á´Éü³è¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï10·î8ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Îº¢¤È°ã¤¤¡¢É¦¤òÃß¤¨¤¿»Ñ¤ÎßÀ¸ýÅê¼ê¡£¡Ö(Ç¯¤Ë¿ô²ó¤ÎÉ¦¤òÀ¸¤ä¤¹)»þ´ü¤¬Íè¤Æ(¾Ð)¡£º£¤¬¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¡£Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¶å½£¤Îº´²ì½Ð¿È¡£¤ä¤Ï¤ê¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤Ç¤â¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤Ç¤â¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¿ä¤·¤ÎÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½º£¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î»þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£ÃÏ¸µ¡¢¶å½£¤Ë¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ªßÀ¸ýÅê¼êÊÔ¡¢Íè½µ¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£