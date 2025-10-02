ドジャース打線爆発で先勝 地区シリーズ進出に王手！大谷翔平は先頭打者弾含むPS初の1試合2本塁打の大活躍



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年9月30日（土）（日本時間10月1日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 シンシナティ・レッズ ＠ドジャー・スタジアム＞

現地9月28日、ワイルドカードシリーズ第1戦 ロサンゼルス・ドジャース は本拠地でレッズと対戦して10-5で勝利。ワイルドカードシリーズ初戦を白星で飾り、ディビジョン（地区）シリーズ進出に王手をかけた。

大谷翔平（31）は「1番・指名打者」で先発出場し、先頭打者本塁打を含む5打数2安打2本塁打3三振の大活躍。自身初となるポストシーズン1試合2発をマークした。

世界一連覇へむけて、レッズとのワイルドカードシリーズを迎えたドジャース。

まるでシーズン終盤の不安定な戦いがウソみたいな盤石の立ち上がりだった。

プレーボール早々、ドジャース先発のスネル（32）は伸びのいいストレートとキレ味抜群のカーブを武器に奪三振を量産。3回を投げて4奪三振、被安打1という素晴らしい立ち上がりを見せた。





