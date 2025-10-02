戸郷は静かにうなずきながらマウンドを降りた。５―０の５回２死一、二塁。田中を１４７キロ直球で二飛に打ち取り今季最終登板を終えた。３回３安打無失点で８勝目を挙げ、「無失点に抑えられたことは結果的によかった」と笑った。

周囲を安心させたかった。杉内投手チーフコーチの「先発で１球１球漠然としているところがあるから全力で投げてほしい」という意図もあり、３回から救援登板。２イニング連続で先頭を出すも、腕を振って最速は１５０キロを計時した。２三振も奪い「中継ぎの大変さも知ったし、ある程度割り切りも大事だと思った」と手応えを口にした。

開幕投手を務めたが２度の２軍降格を経験。８勝を積みあげたが、自己ワーストの９敗を喫した。苦しい中でもあえて前向きで強い言葉を発するのが戸郷流。「負けて記者さんに話せないぐらいの精神力だったらダメ。投げている最中にも頭を整理して、その中ですぐに答えを導かないといけない」。時に厳しい言葉も飛んだが受け止めた。

ＣＳへ向け「よりいい投球を続けていけたら」と結んだ背番号２０。チームとしても、自身としてもこのままでは終われない。（水上 智恵）

【山崎伊織】 ＣＳ第１ステージを見据えて調整登板し、先発で２回２安打無失点。「もう少し調整していきたい。日本一に向けて、まず横浜倒さないといけないので、気持ちを入れた自分らしい投球とチームが乗っていけるような姿で投げたい」

【村田真一Ｐｏｉｎｔ】 戸郷は何とか３回を無失点で切り抜けたけど、ストライクとボールがハッキリしすぎ。フォークボールがワンバウンドするのはいいんやけれど、それはベース盤と捕手の間でバウンドしなきゃいかん。ベースの前で落ちていては、バッターは振ってくれへんよ。

山崎も制球、球威ともにいまいちで、良くないなりに０点に抑えたというところ。それでも山崎と戸郷、この２人がＣＳの軸になるしかないんやから。１１日までの間に少し休んで、それから気持ちを作り直して。まずはＤｅＮＡを抑えてくれることを祈るばかりやね。（スポーツ報知評論家・村田 真一）