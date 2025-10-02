◆第７２回日本テレビ盃・Ｊｐｎ２（１０月１日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

第７２回日本テレビ盃・Ｊｐｎ２は１日、船橋競馬場のダート１８００メートルで１０頭立て（ＪＲＡ４、南関東６）で争われ、単勝１・１倍、圧倒的１番人気でＪＲＡのフォーエバーヤング（坂井）が重賞８勝目を飾った。目標とする米Ｇ１・ブリーダーズカップ（ＢＣ）クラシック（１１月１日、デルマー競馬場・ダート２０００メートル）へ、秋初戦は好スタートとなった。２着は２番人気でＪＲＡのレヴォントゥレット、３着は船橋のホウオウトゥルースが入った。

秋初戦から世界のフォーエバーヤングが力を見せつけた。道中は逃げたライトウォーリアなどを前に見ながら４、５番手。４コーナー入り口で先頭に並びかけると、直線は突き放して後続に２馬身半差。「イメージ通りでした」という競馬で断然人気に応えた坂井は「ほっとしました。負けられなかったので。休み明けとしては申し分のない状態。いい内容だったと思います」。鞍上はウィリアムバローズで勝った昨年に続き、２年連続の勝利。昨年３着に敗れたＢＣクラシックでのリベンジに向け、好発進を決めた。

今春のサウジＣの覇者は、ドバイ・ワールドＣ（３着）以来の実戦で重賞８勝目。昨年末の東京大賞典以来の日本でのレースで、これで国内では６戦全勝とした。初めて５８キロを背負ったが問題にせず、坂井は「久しぶりに砂をかぶる経験もさせたかったので、もたもたしたんですけど、慌てず乗っていました」とレースを振り返りながら「アメリカで勝つためにやってきていますので、応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

ＢＣクラシックでは今年のケンタッキーダービーなどＧ１・３勝を挙げる米国のソヴリンティなど、年下の強豪と激突する。４歳秋を迎え、ますます充実してきた日本ダート界の総大将。アメリカ制圧に向け、矢作調教師は「ゲートでつまずかなかった時点で勝ったと思った。ＢＣクラシックは世界最強決定戦になると思うので、心して仕上げたい」と力を込めた。

フォーエバーヤング 父リアルスティール、母フォエヴァーダーリング（父コングラツ）。栗東・矢作芳人厩舎所属の牡４歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算１２戦９勝（うち地方５戦５勝、海外６戦３勝）。総獲得賞金は２４億２１９３万５９００円（うち地方２億８７００万円、海外２１億２７７３万５９００円）。主な勝ち鞍はＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３、全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１（２３年）、サウジダービー・Ｇ３、ＵＡＥダービー・Ｇ２、ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１、東京大賞典・Ｇ１（２４年）、サウジＣ・Ｇ１（２５年）。馬主は藤田晋氏。