大谷翔平 圧巻2発！松井秀喜以来となるPS1試合2本塁打でドジャースがワイルドカード初戦を制す



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月30日（土）（日本時間10月1日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 シンシナティ・レッズ ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースは現地30日、本拠地ドジャー・スタジアムでレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に臨み、10対5で快勝した。

大谷翔平（31）は「1番・指名打者」で出場し、5打数2安打、2本塁打、3打点、2得点、3三振の活躍でチームを牽引。日本人選手としては2004年ヤンキースの松井秀喜以来21年ぶりとなるポストシーズン1試合2本塁打を記録し、スタジアムを熱狂させた。

試合は1回裏、大谷が先頭打者として迎えた最初の打席で動いた。

カウント2-1から100.4マイル（約161キロ）のフォーシームを完璧に捉え、右翼席へ先制のソロ本塁打。ポストシーズン初打席での豪快な一発に、スタジアムは早くも最高潮の盛り上がりを見せた。

その後、第2打席、第3打席では三振に倒れたが、6回裏の第4打席で再び魅せる。

2死1塁の場面でスイーパーを完璧に捉えると、打球は右中間へ。飛距離138.3メートル、打球初速182.6キロの特大弾となり、この日2本目のアーチを描いた。

最終第5打席では見逃し三振に終わったものの、ポストシーズン初戦から強烈なインパクトを残した。

ドジャースは3回裏にテオスカー・ヘルナンデスの3ランとエドマンのソロで一挙4点を奪い、5回裏にもヘルナンデスがこの日2本目の本塁打を放つなど、着実に加点。

先発のブレイク・スネルも7回2失点の好投で試合を支えた。終盤はリリーフ陣が失点を重ねてスコアが動いたが、打線の援護が十分で、最後は10対5で逃げ切った。

この日リリーフでの登板が期待された佐々木朗希（23）は登板機会がなかったが、チームは幸先良くシリーズ初戦を制した。

試合後、ドジャースタジアムは「オータニ！」コールが響き渡り、ポストシーズンでも大谷が主役であることを改めて証明した一戦となった。

