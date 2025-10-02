続落、主要産油国の会合控えて警戒感根強い＝ＮＹ原油概況
NY原油先物11月限（WTI）（終値）
1バレル＝61.78（-0.59 -0.95%）
石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国は日量１６６万バレル規模の自主減産の解消に着手しており、１０月は生産枠を日量１３万７０００バレル引き上げることで合意しているものの、５日のオンライン会合で１１月の生産枠が大幅に拡大される可能性があることが引き続き相場を圧迫した。報道によると日量５０万バレル規模の拡大も検討されていることから、需給バランスの悪化懸念が根強い。米政府機関の閉鎖が始まったことによる米景気悪化リスクも圧迫要因。
時間外取引で１１月限は売り買いが交錯しつつも、６２．８９ドルまで強含んだが上値は重く、通常取引開始を控えてマイナス圏で推移。通常取引序盤には６１．４０ドルまで下落した。ただ、その後は売りが一巡した。
MINKABU PRESS
1バレル＝61.78（-0.59 -0.95%）
石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国は日量１６６万バレル規模の自主減産の解消に着手しており、１０月は生産枠を日量１３万７０００バレル引き上げることで合意しているものの、５日のオンライン会合で１１月の生産枠が大幅に拡大される可能性があることが引き続き相場を圧迫した。報道によると日量５０万バレル規模の拡大も検討されていることから、需給バランスの悪化懸念が根強い。米政府機関の閉鎖が始まったことによる米景気悪化リスクも圧迫要因。
時間外取引で１１月限は売り買いが交錯しつつも、６２．８９ドルまで強含んだが上値は重く、通常取引開始を控えてマイナス圏で推移。通常取引序盤には６１．４０ドルまで下落した。ただ、その後は売りが一巡した。
MINKABU PRESS