視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

間寛平探偵が調査した『怪しいのぞきのおじいさん』は、兵庫県の女性（41）から。どうしても気になることがある。車で娘たちを学校に送っていくのだが、毎朝必ず決まった時間に家の窓から望遠鏡で何かをのぞいているおじいさんがいる。最初に気づいたのは娘で、「ママ、何か見てるおじいちゃんがいるよ～」と言われたのだが、運転中だったので確認はできず。それから毎日のように言ってくるので、パッと見てみると、本当に微動だにせず何かをのぞいている、おじいさんがいた。以降、そのおじいさんのことが気になって仕方がない。もし、いけないものをのぞいていたら…。主人に相談すると、「これは触れてはいけない案件だ」と言われ、頼れるのはナイトスクープしかない。一人では怖いので、一緒に調べて欲しい、というもの。

依頼者は、ここ半年ほど毎朝、望遠鏡をのぞいているおじいさんを確認。弁護士は、撮影していれば「３年以下の懲役、あるいは300万円以下の罰金」と言う。そのおじいさんを“悪人”と決めつける依頼者と寛平探偵は意を決し、ニセ番組を装い自宅を訪ねる。そこにいたのは、寛平と同い年で体が少し不自由なご主人と奥様。２人がリビングの隣の部屋にお邪魔すれば、例の双眼鏡を発見する！ あくまでも、おじいさんを疑う寛平探偵だったが、事実は小説より奇なり。これは、思いもしない祖父と孫の素敵な愛情物語だった。

