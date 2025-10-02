NHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、主人公・松野トキ（髙石あかり）の怪談語りから始まった。お題目は、『耳なし芳一』。もっとも有名な怪談噺のひとつである。トキの語りがやけに達者で、夫・ヘブン（トミー・バストウ）は引き込まれるように聞き入っている。

ヘブンのモデル、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）は、トキのモデル、小泉セツとのこのような二人三脚で多くの著作を残したのだろうな。そんな想像がふくらむ、秀逸かつ温かみのある導入場面だ。

オープニングは、ハンバート ハンバートの優しい歌声に乗せて、トキとヘブンが実にいい顔で笑っている静止画が続く。特に髙石あかりの笑顔がすばらしい。営業用スマイルとは真逆の、あまりにも自然かつ写真写りさえも気にしていないかのような、弾ける笑顔である。本当に好きな人といるときにしか、出ないであろう笑顔だ。第1話が始まってまだ数分しかたっていないにもかかわらず、希望がどんどんふくらんでしまう。

そして、オープニングが終わると、丑の刻参りが行われていた。ふくらんだ希望がみるみるしぼむ。また珍しいことに、家族総出での丑の刻参りである。幼少期のトキ（福地美晴）、トキの祖父・勘右衛門（小日向文世）、トキの母・フミ（池脇千鶴）、そして釘を打つのは、トキの父・司之介（岡部たかし）だ。

元は上級武士であった松野家だが、明治の世となり、武士の時代は終わり、貧乏暮らしを余儀なくされている。司之介が呪うのは、特定の誰かではない。武士の世を終わらせた薩摩や長州ら新政府や、新時代にいち早く迎合したざんぎり頭の輩たちである。だがそもそも彼らの属した松江藩は、戊辰戦争では新政府側についたのだ。逆恨みが過ぎる。釘を打つ姿勢はへっぴり腰で、槌も釘の芯をまったく捉えていない。刀を振っていた元・侍とは思えない。侍であった己にこだわるあまり、いまだに無職であるにもかかわらずだ。

第1話を観る限り、安定の岡部たかしである。ダメな父親を演じさせたら、彼の右に出る者はいない。2024年度前期の朝ドラ『虎に翼』での、主人公・佐田寅子（伊藤沙莉）の父親・猪爪直言役も記憶に新しい。気が弱くも優しい娘思いの父親であったが、寅子の夫・優三（仲野太賀）の戦病死を隠していたがため、病で長くない身であるにも関わらず、娘に冷たくあしらわれる。自業自得とは言えかわいそうなシーンだったが、最期は泣き笑いを誘うような死を遂げるあたり、得なキャラクターではある。

ちなみに、その前作の朝ドラ『ブギウギ』での役名は、「アホのおっちゃん」であった。このコンプライアンスのうるさい令和の時代に、そんな坂田利夫師匠みたいな役名をつける勇気を称えたい。劇中でも、当然のように「アホのおっちゃん」と呼ばれていた。「アホのおっちゃん」というあんまりな役名のアンサンブルのひとりから、ヒロインの父親役、しかも2回目というのは、なかなかの出世ぶりだ。ずっとバイトをしながら芝居を続け、役者だけで食えるようになったのはつい最近という、彼自身の人生ともオーバーラップする。

父親役が頼りない場合、得てして母親役はしっかり者である。『虎に翼』なら石田ゆり子が、しっかりして厳しさもありながら、優しさとかわいらしさも兼ね備えた、これ以上はない母親役を演じていた。そして、本作『ばけばけ』で母親役を演じるのは、池脇千鶴である。トキを抱きしめる手は、どこまでも優しかった。そして彼女が母親なら、貧乏暮らしにもきっと耐えられるはずだ。

彼女の映画における代表作に、名作『ジョゼと虎と魚たち』（2004年／以後、『ジョゼ』）や、『そこのみにて光輝く』（2014年）がある。両作とも、一目でわかる貧乏暮らしの上、ハンデを抱えていたり、不幸な状況であったりする。作中、何度も心が折れそうになりながらもギリギリで踏みとどまり、最後は逞しく生きていく。この弱さと強さを行ったり来たりする様は、彼女にしか表現できないものだ。特に『ジョゼ』における、電動車椅子で街を疾走するラストシーンが印象に残る。下半身麻痺のジョゼは常に恋人（妻夫木聡）に甘え、乳母車を押させるか、おんぶをせがった。自らの力で前に進もうとしなかった。だが恋人との別れを経て、彼女は自力で一歩を踏み出す。彼女のこれからの人生が輝かしいものであることを、示唆するシーンだ。

池脇千鶴は、「年齢を気にしたことがない」「美しくありたいと思ったこともない」と語る。岡部たかしは、40歳を過ぎて俳優で食えなくても、気にせず好きな芝居をやり続けた。2人の共通点は、自然体で肩の力を抜き、ありのままの人生を楽しんでいることだ。貧乏であっても、バカにされても、逆境に遭おうとも、笑って歩いていけるような、そんな2人だ。

ハンバート ハンバートによる主題歌「笑ったり転んだり」の中に、このような歌詞がある。

夕日がとても綺麗だね野垂れ死ぬかもしれないね

これは、諦念の歌ではない。どんなに状況が悪くても、2人なら穏やかに笑って生きていけるという歌ではないか。今は時代の変化についていけず、ただ立ち尽くしている司之介だが、フミと一緒なら、また一歩を踏み出せるのではないか。その一歩は、トキとヘブンにも繋がっていくだろう。（文＝ハシマトシヒロ）