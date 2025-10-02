

京王電鉄は11月の平日1ヶ月間、一部の「京王ライナー」を対象として、同じ列車・同じ座席を一括購入できる月間シート「京王ライナーPremium Pass」を発売します。この企画は、朝の通勤時間帯の上り2本を対象とした抽選販売で、毎日同じ座席に着席できる安心感と購入手続きの簡略化といった、利用者の要望に応えるものです。2025年9月29日から10月13日まで抽選申込を受け付けていますので、毎日の通勤・通学を快適にしたい方は必見です。

いつもの席で快適通勤！「Premium Pass」とは？

「京王ライナーPremium Pass」は、毎日京王ライナーを利用する乗客からの「購入手続きを簡単にしたい」「いつも同じ席に座りたい」といった声に応えて企画された、期間限定の月間シートです。



対象となるのは、11月4日(火)から28日(金)までの平日18日間で、10,800円（税込、乗車券は別途必要）で利用できます。

対象列車は、朝の通勤・通学に便利な上り2本、「7:48京王八王子発→ 8:39新宿着 の 京王ライナー8号」と、「7:10橋本発→ 8:00新宿着の 京王ライナー36号 」です。

このパスを購入すると期間中、毎日同じ列車の同じ席が確保されるため、日々の予約手続きの手間が省け、いつもの席で快適に通勤・通学することができます。申込の際に、希望の号車や座席番号を選択することも可能です。

抽選申込受付中！ 購入は専用サイトから

「京王ライナーPremium Pass」は数量限定の抽選販売で、2025年9月29日(月)から10月13日(月・祝)まで専用の応募サイトで申込を受け付けます。当選発表は10月20日(月)ごろを予定しています。

販売料金は、11月の平日18日分で1万800円（税込）で、これには座席指定料金のほかにシステム手数料などが含まれていますが、別途乗車券が必要となります購入は1人1席のみ。対象の京王ライナーが運休した際は、運休本数に応じて1本あたり税込み410円の座席指定料金が、実施期間終了後に一括返金されます。

購入は専用サイトからのオンライン決済（クレジットカード）のみとなり、京王チケットレスサービスや駅の券売機では購入できないため注意が必要です。また、決済後の変更やキャンセルはできません。

京王電鉄は今回の利用状況などを踏まえ、今後の本格導入も検討していくとしています。京王ライナーの利用者は、毎日の通勤・通学をより快適にするため、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

