◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第2戦 カブスーパドレス（2025年10月1日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）は1日（日本時間月2日）、シカゴでパドレスとのナ・リーグワイルドカードシリーズ(WCS)第2戦に「5番・右翼」で先発出場。4回の第2打席に左翼線二塁打を放った。

30日（同1日）の初戦で0−1の5回にポストシーズン初アーチとなる左中間へ打球速度112．2マイル（約180.6キロ）、打球角度20度の弾丸ライナーで飛び込む同点1号ソロを放ち、見事逆転先勝に導いた。

勝てば地区シリーズ進出決定の一戦で、0−1の4回2死無走者で迎えた第2打席。ほぼ第1戦と同じシチュエーションとなった打席で、第1打席に空振り三振に仕留められていたパドレス先発のD・シースが1ボール1ストライクから投じた3球目のスライダーを完璧に捉えた。

打球は左翼線を抜ける二塁打となり、チャンスメークした。続く6番のC・ケリーは申告敬遠で2死ながら一、二塁と同点のチャンスとなった。だが、7番・クルーアームストロングが一ゴロに倒れて同点とはならなかった。