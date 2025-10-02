◇ACLE1次リーグ 神戸1-0ﾒﾙﾎﾞﾙﾝC（2025年10月1日 ノエスタ）

第2戦が1日に各地で行われ、神戸はホームでメルボルンC（オーストラリア）を1―0で下し、開幕2連勝で勝ち点を6とした。試合終了間際にMF汰木康也（30）が右足で値千金の決勝弾。移籍後初出場となった22年W杯日本代表GK権田修一（36）は約4カ月半ぶりの公式戦で安定したプレーを披露し、無失点に貢献した。9月30日は町田がジョホールDT（マレーシア）と敵地で対戦し、0―0で引き分けた。

神戸がJクラブ勢唯一の2連勝発進を決めた。後半アディショナルタイムに汰木が決勝点。起点になったのは、移籍後初出場となった元日本代表GK権田のロングキックだ。

「このチームは終盤のきつい時間でも、選手がしっかりとポジションを取れる良さがある」。そう謙そんしたが、FW小松への高精度のフィードがリーグ清水戦（9月27日）に続く2試合連続の劇的弾を呼び込んだ。

9月20日にデブレツェニ（ハンガリー）から移籍。加入10日間ほどで約4カ月半ぶりの公式戦出場は国際Aマッチ38試合出場の守護神でも大変なことだ。「緊張しました。どれだけ試合に出ていても新チームでアピールするのは労力を要する」と笑った。シュートセーブで見せ場はなかったが、声掛けなどで安定感をもたらした。

Jリーグの登録期限が過ぎていたため、今季の出場機会はACLEに限られるが「浦和にどう勝つかを考えたい」と4日のリーグ浦和戦を見据える。悲願のアジア王者へ貢献するだけでなく、リーグ3連覇へ尽力することを誓った。（飯間 健）