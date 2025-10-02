全面開業を祝福する「月見祭」が行われる（エンジョイワークス提供）

“天空の廃虚”として知られ、店舗兼用住宅として生まれ変わった旧横須賀市営住宅「田浦月見台住宅」（神奈川県横須賀市田浦町）が５日、全面開業を迎え、「まちびらき」を祝う「月見祭」が開かれる。秋の夜風に当たり月を見ながら横須賀の新名所が楽しめる。

同住宅はＪＲ田浦駅から徒歩１０分ほどに位置する標高６０メートルの小高い丘にある。１９６０年に開設され、２０２０年に入居者が退去して市営住宅としては廃止された。

市は昨年、新たなコミュニティーづくりを進めるため、民間との連携事業として不動産会社「エンジョイワークス」（鎌倉市）と協定を締結し、同住宅を２２棟５８戸の住宅街へと刷新させた。昭和の趣が残る平屋は改装され、職住一体型住宅として貸し出し、現在は９割超が入居。今年７月にはプレオープンイベントとして「スターマーケット」を開催。その後、サウナ棟や集会所も完成し、入居者の利便性が高まっている。

今月上旬は、中秋の名月が美しく見られる時期でもあり、全面開業に合わせて住宅名の「月見台」にかけてイベントを企画した。

セレクトショップや菓子店、弁当店など個性豊かな事業者が入居しており、お気に入りの雑貨を見つけたり、こだわりのグルメを味わったりできるのが魅力。

地元のプロジャズバンドのライブ演奏や、餅つきも行われる。入居希望者向けの見学会もある。

同社の担当者は「暮らしと商いが育ち始めたこの場所で、音楽やマーケットを楽しみながら『新しいまち』の始まりをぜひ一緒に体感してもらいたい」と来場を呼びかけている。

入場無料。正午〜午後７時。ライブ演奏は同３時半、同４時半からの２回。餅つきは同３時半から。駐車場なし。問い合わせは、横須賀市まちなみ景観課電話０４６（８２２）８４３４。