サッカーＪ１・横浜ＦＭは１日、経営再建中の日産自動車（横浜市）がクラブの株式売却を検討しているとの報道後、初めて横須賀市内での練習を公開した。１９７２年の日産自動車サッカー部創部から半世紀を超える歴史を持つ名門に大きな衝撃を与えた中、選手はＪ１残留に集中することで団結した。Ｊ１での順位は現在、Ｊ２降格圏ギリギリの１７位。今季は４日の柏戦（三協Ｆ柏）を含めた残り６試合で生き残りをかける。

どんな状況だとしても、クラブとしてやるべきことは変わらない。スポーツ報知の取材で明らかになった日産自動車の「株式売却報道」が連日ニュースで取り上げられる中、横浜Ｍの練習場には通常の３倍以上の３０人近い報道陣が集結。ピッチ上の選手たちは集中した表情で、一つひとつの練習に取り組んだ。

練習後、取材に応じた大島秀夫監督（４５）は「特別こっちに何か決まった話があるわけではない。僕から何か言うことはないですけど、やることは変わらない。自分たちが一戦一戦、勝ち点を重ねていくことにフォーカスしようという話はしました」と明かした。

選手たちも思いは同じ。口をそろえて言葉にしたのは、ピッチ上で結果を出し、最大のミッションのＪ１残留に向けて、残り６試合の戦いに全集中すること。クラブの下部組織で育ち、横浜Ｍ一筋でプレーする主将のＭＦ喜田拓也（３１）は「僕の口から言えることは何もないです。柏戦に絶対に勝つ。クラブに誇りを持って戦う。それだけですね。動揺もないですし、チームのために戦う。それだけです」ときっぱり。元日本代表ＦＷの宮市亮（３２）も「僕らはサッカー選手として、週末スタジアムに来てくれる人たちに最高のものを提供するだけですし、それが仕事。僕らが集中するのはピッチだけ」と、目の前の戦いへ視線を向けた。

今節対戦する柏を含めた６試合の対戦相手は、優勝争いをする広島、京都、鹿島など上位陣ばかり。厳しい戦いが予想される。降格圏内の１８位・横浜ＦＣとは同勝ち点で、１節ごとに順位が変動する可能性もある。柏には今季公式戦で３戦３敗。だが、喜田は「何回も負けるわけにはいかないので、いい準備をして向かいたい」と決意。９３年のＪ開幕から降格を経験していない「オリジナル１０」の名門が一丸となり、厳しい残留争いで生き残りをかける。（後藤 亮太）

◆横浜Ｍの売却報道経緯

▽９月２９日 同日付のスポーツ報知一面で経営再建中の日産自動車（横浜市）が、サッカーＪ１横浜Ｍの株の売却を検討していることが判明。ＩＴ大手など複数の企業を相手に売却を打診、２７年の売却を目指し交渉へ。

▽同３０日 日産自動車が家電量販店大手「ノジマ」に売却を打診したことが判明。横浜Ｍの中山昭宏社長は身売りが検討されていることを否定せず。