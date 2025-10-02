有終の美を飾った。巨人の阿部慎之助監督（４６）は本拠地でのラスト２連戦に連勝。リーグ３位は確定していたが７０勝６９敗４分けの貯金１でレギュラーシーズン全日程を終了した。「優勝争いできなかった責任はすごく感じています。だけど日本一に挑戦できる権利をいただいたので、思う存分、３位ですから、チャレンジャーとして思い切りぶつかっていきたい」。ＣＳからの下克上へ力強く決意を示した。

山あり谷ありのペナントレースだった。５月上旬までは貯金５前後を維持して首位に立った。だが、同７日に主砲の岡本が左肘じん帯損傷で登録抹消になり約３か月の長期離脱。日替わり４番で打順を試行錯誤するも、チーム状態は徐々に下降し、５月下旬に今季最長５連勝はあったが、６月以降は貯金１前後で停滞した。投手では戸郷の不振も響いた。後半戦は首位・阪神と１０差以上をつけられ独走を許し、優勝を逃した。

ＣＳ本拠地開催の２位も逃し、悔しい結果となったが、日本一の可能性は残っている。この日は初回に打者１０人５安打で５点を先制。成長著しい中山の先制打から浦田、山瀬と若手も適時打で続き、打線がつながった。９、１０月は月別最高のチーム打率２割８分２厘、１試合平均得点も８月の４・０点とほぼ同じ３・９点と攻撃陣が上向きなのは好材料だ。

先発陣は昨年１５勝の菅野の穴を埋められず苦戦したが、ＣＳでは山崎、グリフィン、戸郷、田中将、横川や、この日１回３奪三振と好投した西舘も候補に挙がる。「これからいろんな策を練っていく」と全員の力を結集して戦う覚悟だ。

試合後の本拠地最終戦セレモニーでは、日本一を目指すと宣言。「最後の最後まで熱いご声援をお願いします」と呼びかけた。横浜、甲子園でＣＳを制して日本シリーズで再び本拠地・東京Ｄに帰ることを満員のファンに誓った。（片岡 優帆）