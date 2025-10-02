◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第２戦 ガーディアンズ６―１タイガース（１日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）

ガーディアンズが１日（日本時間２日）、タイガースとのワイルドカードシリーズ第２戦に６―１で勝ち、対戦成績を１勝１敗とした。

試合のキーポイントは４回だった。１点を追うタイガースが２死満塁から９番バエスが中前安打。三塁走者に続いて二塁走者も生還と思われたが中堅のディローターは三塁に送球し一塁走者を刺した。当初は２点目が入ったことになっていたが、チャレンジの結果二塁走者の生還より三塁アウトが早かったとして同点止まりに終わった。

タイガースは７回に無死一、三塁の勝ち越しのチャンスを迎えるもガーディアンズの継投策に無得点。逆にガーディアンズが８回、９番のロッキオがタイガースの剛腕メルトンの９９・９マイル（約１６０・７キロ）の直球を右翼席にたたき込んで均衡を破ると、ネーラーの３ランなどもあって大量５点を挙げて試合を決めた。

第３戦はガーディアンズが今季７勝７敗、防御率４・３０のセコーニ。タイガースが８勝１５敗、４・６４のフラーティが先発予定だ。