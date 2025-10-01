RB26の低回転域のトルクの細さを補うべくカスタム！ニッサン スカイラインGT-R(BCNR33)【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。
それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：Sさん
年齢：30代
車両名：ニッサン スカイラインGT-R（BCNR33）
年式：1995年式
型式：BCNR33
主な使用シーン：ドライブ、その他
所有歴：12年（2024年時点）
総走行距離：205,000km
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
「発売時に憧れていた車両で、そのモデルが2012年当時に車体価格128万円！と安かったため購入に至りました」
ノーマルから変えた経緯
「RB26エンジンの低回転域でのトルクの細さを補うためチューンをしています。あとは、ちゃんと止まれること、コントローラブルなことが重要なのでブレーキローターの大型化もしています」
良い点・こだわりのポイント
「自分の個性を出しつつ、NISMO400Rへの憧れを形にしていきたい」
外装関係
フロント、サイド、リヤ⇒NISMO
内装関係
シート：RECARO TS-G
ハンドル：NARDI GARA3
計器類：TRUST ブースト計、インテリジェントインフォメータータッチ
足回り
ホイール：SSR GTV02
エンジン関連
タービン：HKS GT-SSタービン
オイルクーラー：TRUST 15段オイルクーラー
イグニッションコイル：BNR34純正イグニッションコイル
ラジエーター：KOYO 銅2層ラジエーター
エキマニ拡大加工、バルブタイミングEX側一コマずらし
次に変えたいポイント
「ながおテクノ製のクロスミッション、リヤデフのオーバーホールを行いたいですね」
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「モーニングミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：7:00～9:00
