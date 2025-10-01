『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。

それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Sさん

年齢：30代

車両名：ニッサン スカイラインGT-R（BCNR33）

年式：1995年式

型式：BCNR33

主な使用シーン：ドライブ、その他

所有歴：12年（2024年時点）

総走行距離：205,000km

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

「発売時に憧れていた車両で、そのモデルが2012年当時に車体価格128万円！と安かったため購入に至りました」

ノーマルから変えた経緯

「RB26エンジンの低回転域でのトルクの細さを補うためチューンをしています。あとは、ちゃんと止まれること、コントローラブルなことが重要なのでブレーキローターの大型化もしています」

良い点・こだわりのポイント

「自分の個性を出しつつ、NISMO400Rへの憧れを形にしていきたい」

外装関係

フロント、サイド、リヤ⇒NISMO

内装関係

シート：RECARO TS-G

ハンドル：NARDI GARA3

計器類：TRUST ブースト計、インテリジェントインフォメータータッチ

足回り

ホイール：SSR GTV02

エンジン関連

タービン：HKS GT-SSタービン

オイルクーラー：TRUST 15段オイルクーラー

イグニッションコイル：BNR34純正イグニッションコイル

ラジエーター：KOYO 銅2層ラジエーター

エキマニ拡大加工、バルブタイミングEX側一コマずらし

次に変えたいポイント

「ながおテクノ製のクロスミッション、リヤデフのオーバーホールを行いたいですね」

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する

「モーニングミーティング」とは？

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

開催時間：7:00～9:00

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！