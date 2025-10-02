▼エルゲルージ（石坂師）（前日の）グリーンチャンネルCが本線ではありますが除外の可能性もあるので登録しました。芝でも走っていた馬ですし、こなせると思います。

▼エルトンバローズ（杉山晴師）しまいをサッとやった。調教を見る限り上積みは大きい。骨折明けの前走は時計が出ていたけど、いかにも休み明けの感じがあった。千八がベストかと思う。

▼ジェイパームス（堀師）しまいに無理をしないで、併せずにリズム優先。低迷期から脱出しているし、元々期待していた馬。ベストのこの舞台なら差はない。

▼シルトホルン（新開師）良かった。反応を確かめる程度だったが、走るフォームも良かった。東京1800メートルは一番合う。

▼ディマイザキッド（清水英師）併せた相手も走るので、よく動いているし、ここ2、3戦の中では一番いい。

▼ホウオウビスケッツ（奥村武師）今年は夏負けすることもなく、昨年と比べると、はるかにいい状態で臨めると思う。今日はしっかり負荷を強めにかけて、いい動きだった。

▼ラファドゥラ（畠山助手）体調はいいし、能力がある馬で相手なりに走る。重賞メンバー相手にどんな競馬をしてくれるか。

▼ロングラン（丹内）先週乗った時よりも感じはいい。折り合いは問題ないし、状態は良くなっている。