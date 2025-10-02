DeNA¡¦ÉðÅÄ¡¡¥×¥í½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¡¡¹âÂ´2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ1²ó1¼ºÅÀ¡¡ÆóÅáÎ®¤«¤éÅê¼êÀìÇ°
¡¡¤Ï¤Ë¤«¤ó¤ÇµÇ°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤êÄù¤á¤¿¡£DeNA¤Î¹âÂ´2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦ÉðÅÄ¤¬1·³½é¾º³Ê¤ÎÆü¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¡£¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÁ´Á³¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡5¡½4¤Î6²ó¡¢4ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£2»àÆóÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦ÎëÌÚ³ð¤Ë¡¢ÃæÁ°¤Ø¥Ý¥È¥ê¤ÈÍî¤Á¤ëÉÔ±¿¤ÊÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£¤À¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Çº´Ìî¤Î¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÇòÀ±¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹â¹»ÄÌ»»31ËÜÎÝÂÇ¤·¤¿»³·ÁÃæ±û»þÂå¤«¤éÈóËÞ¤ÊÌîµå¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ê¡¢¥×¥í¤Ç¤âÅêÂÇÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯9·î4Æü¤Ë³°Ìî¼ê¤«¤éÅê¼ê¤ËÅÐÏ¿¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Åê¼êÀìÇ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Çº¸Éª¤òÄË¤á¡¢5·î¤Ë¤Ï±¦¸ª¤ò¼ê½Ñ¤È¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Î¶µ°é¥ê¡¼¥°¤Ç½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î2·³Àï¤Ï14»î¹ç¤ËÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨3¡¦75¡£¥Á¡¼¥à¤Î2°Ì¤¬³ÎÄê¤·¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡11µå¤ÎÁ´ÎÏÅêµå¤Ë»°±º´ÆÆÄ¤â¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£¼«¿È¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤¬¡¢5Ç¯´Ö¤Ç343¾¡342ÇÔ30Ê¬¤±¤È¡ÈÃù¶â1¡É¤Ç½ª¤¨¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤»¤º¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£CS¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³§¤µ¤ó¤È¡ÊÆüËÜ°ì¤Î¡Ë¤¢¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÌóÂ«¡£Í½ª¤ÎÈþ¤Ø¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤êÆüËÜ°ì¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë
¡¡¡þÉðÅÄ¡¡Î¦¶ê¡Ê¤¿¤±¤À¡¦¤ê¤¯¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë6·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³·Á¸©½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£»³·ÁÃæ±û¤Ç¤Ï¹â¹»ÄÌ»»31ËÜÎÝÂÇ¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¤â¡¢U18WÇÕ¤ÇÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡£23Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇDeNAÆþ¤ê¡£1Ç¯ÌÜ¤Î½ªÈ×¤«¤é2·³¤ÇÅêÂÇÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¡£º£Ç¯9·î¤ËÅê¼ê¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¡¢78¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢ã¥Ð¥¦¥¢¡¼CSÉÔ°Â¤ÎÍðÄ´¢ä8·î21Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç10ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢3²ó4°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡¢3»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÊÑ²½µå¤ò´Þ¤á¤Æ¤É¤Îµå¼ï¤â¼Á¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À©µå¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£3¡½0¤Î2²ó¤Ë¹âÂ´¿·¿Í¤ÎÅÄÃæ¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢4ËÜ¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ¤Ë»Íµå¤òÍí¤á¤é¤ì¤Æ°ìµó4¼ºÅÀ¡£»°±º´ÆÆÄ¤ÏCS¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£