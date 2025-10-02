万引きした息子に「世界で一番大切だよ」と伝えたら→保健センター職員から受けた助言が母に刺さる【ママリ】

面談当日、私はしゅんと一緒に保健センターを訪れた。中西さんは、しゅんがリラックスできるように、万引きのことには一切触れず、しゅんの好きなことや、保育園での出来事、家での過ごし方など、さまざまなことを優しく尋ねてくれた。しゅんは最初は少し緊張していたようだが、中西さんの温かい雰囲気に包まれ、だんだんと口を開き始めた。私は別室で待機し、面談が終わるのを待った。



しばらくして、中西さんが私の元へ来てくれた。「しゅん君、たくさんお話してくれましたよ」中西さんは、穏やかな表情で私に語りかけた。「万引きのことは、あえて触れませんでした。代わりに、しゅん君の心の中にあった、いろいろな不満や寂しさの部分に耳を傾けてみました」私は、中西さんの言葉にゴクリと息をのんだ。しゅんが、何か不満を抱えていたというのだろうか。



「しゅん君ね、こう言っていました。『ママと、もっと遊びたい』って」中西さんの言葉に、私はハッと息をのんだ。もっと、遊びたい？



「それから、『お兄ちゃんなんだからってママは怒ってばっかり』って。それから、『怒っているママは嫌い』とも言っていました」



中西さんの言葉を聞いて、私の頭の中に、これまでのしゅんとの時間が駆け巡る。ひなが生まれてから、しゅんとの時間が減っていたのは事実だ。ひなの育児に追われ、しゅんに構ってあげられないことが増えていた。そして、万引きの一件以来、私はしゅんに対して、怒鳴ってばかりいた。しゅんは、私の怒った顔を見るのが嫌だったのだろう。

第三者を介して見えてきた息子の本心

主人公・啓子(31歳)は、5歳の長男・しゅん、3歳の長女・ひなの育児に追われる日々。夫・将司(32歳)は、単身赴任中。慌ただしくも、ごく普通の日常を送っていましたが、しゅんが万引きをしたことで一変。息子と向き合う勇気が持てず、途方に暮れていたとき、以前お世話になった保健センターの女性の顔が浮かびます。思い切って電話をし、今の状況を告げたところ、すぐに面談の日程を整えてくれました。そして…。『5歳息子が万引きをしました』をダイジェスト版でごらんください。

少しずつ、親子関係を修復

その日の夜、しゅんが寝る前に、私は彼をぎゅっと抱きしめた。「しゅん、ママね、しゅんのこと、世界で一番大切だよ」そう言うと、しゅんは私の腕の中で、少しだけ身をよじった。いつもなら「もう、ママ！」と照れて離れるのに、その日は、少しだけ私にしがみつくようにしていた。その小さな変化が、私には何よりもうれしかった。



次の日からは、中西さんのアドバイスを実践してみることにした。家でテレビを見ている時も、洗濯物をたたんでいる時も、できるだけしゅんを膝に乗せてあげるようにした。買い物に行く時も、しゅんと手をつなぎ、今日の夕食は何がいいか、しゅんの好きなキャラクターの話など、いろいろなことを話しかけるようにした。



最初は、しゅんも少し戸惑っているようだったが、徐々に慣れてきたのか、自分から「ねえ、ママ！」と話しかけてくれることが増えた。

このあと、中西さんから意識的にハグや抱っこなどのスキンシップを増やしたり、一緒におしゃべりする時間を設けるなど、具体的なアドバイスをもらいます。途方に暮れていた啓子にとって、一筋の光が見えた瞬間でした。

息子の万引きが大きな転機に

ある日のこと、スーパーで買い物をしている時のことだ。しゅんは、カートの横で私の手をしっかり握り、お店の中を歩いていた。ふと、しゅんが立ち止まり、私を見上げた。



「ママ、これ、しゅん、ちゃんとくださいするね！」しゅんが指さしたのは、お菓子売り場に並んだ、きらきらしたチョコレートだった。私は驚いて、しゅんの顔を見つめた。しゅんは、以前のようなあどけない笑顔で、私に話しかけていた。私は、心の中でじんわりと温かいものが広がるのを感じた。



「うん、そうだね。ちゃんとくださいしようね」私は、しゅんの手をぎゅっと握りしめた。

過去は、どうしたって変えられない。だけど、これからのことを考えるのがいい。中西さんが言っていた言葉が、私の心に深く響いた。しゅんの万引きという出来事は、私にとって、しゅんの心に寄り添うことの大切さを教えてくれる、大きなきっかけになったのだ。私は少しずつ、前向きな気持ちになれるようになった。



それ以来、私は我が子とのスキンシップを何よりも大事にするようにした。そして、お店に入るたびに、しゅんやひなにも、「ちゃんとくださいしないとダメなんだよ」と優しく言い聞かせるようにしている。しゅんも、ひなも、私の言葉に素直に頷いてくれる。



万引きという出来事が、私たち親子にとって、より深い絆を築くための、大切な転機になった。これからも、しゅんとひなの心の声に耳を傾け、彼らが安心して成長できるような、温かい家庭を築いていきたい。

中西さんのアドバイスを忠実に実行し続けた結果、しゅんは大きな成長を遂げました！親にとって、子どもの成長ほど、うれしいことはないですね。



下の子がまだ幼いと、上の子との時間が取れなかったり、つい感情的に叱ってしまうことも、あるものです。ですがそれが、心の傷として蓄積し、問題行動を引き起こしてしまうことも。



ですが、問題が起きたから遅い、というわけではありませんね。問題が起きたときに、きちんとわが子に向き合い、関係改善に向けて努力することが必要ですね。また、啓子のように、第三者の力を借りることも大切です。

