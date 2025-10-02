「約束を果たせず、すみませんでした！」DeNA三浦大輔監督がV逸をファンに謝罪　「昨年見たあの景色をもう一度…」連続日本一を自らの花道に

今季限りで退任するヤクルト・高津監督に花束を手渡すDeNA・三浦監督(C)産経新聞社

セ・リーグ2位が確定しているDeNAは、今季レギュラシーズン最終戦の10月1日のヤクルト戦（横浜）に9-6で競り勝った。試合後には「ファイナルセレモニー2025」が実施され、三浦大輔監督が「約束を果たせず、すみませんでした！」と本拠地のファンの前で、V逸を謝罪した。

暗転したスタジアムでマイクの前に立った三浦監督は、「レギュラーシーズン143試合。今年も熱い熱いご声援、誠にありがとうございました」と感謝。続けて「昨年はリーグ3位からクライマックスシリーズを勝ち上がり、日本シリーズ優勝。そして、皆さんと約束した今年は、リーグ優勝からの日本シリーズ優勝。約束を果たせず、すみませんでした！」と声を張り上げ、深々と頭を下げた。

71勝66敗6分けの2位。4年連続のAクラス入りを果たしたが、至上命題だったリーグ制覇は、阪神の独走を許した。就任5年目の指揮官は、球団に自ら辞任を申し入れた。9月29日には南場智子オーナーが自身のXで「三浦監督から来季以降について辞意の申し出があり、球団としてこれを受理致しました」と発表した。

今季は積極的な補強を敢行したが、かみ合わない日々が続いた。一昨年に10勝を挙げ、2年ぶりに復帰したトレイ・バウアーは4勝どまり。7月には藤浪晋太郎やダヤン・ビシエドといった実績ある選手を獲得も、昨季首位打者のオースティンはケガを繰り返し、牧秀悟や宮崎敏郎の故障離脱も痛かった。