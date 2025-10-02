藤川阪神が示した線引き 戦力外7選手にX反応「元スーパー中学生」「ロマン砲」「神ドラフト」…わずか4年で退団の選手も
藤川監督率いる阪神は先の常勝軍団を見据える(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
阪神は10月1日、佐藤蓮、川原陸、渡辺諒、野口恭佑、森木大智、鈴木勇斗、ホセ・ベタンセスの7選手と、来季の契約を結ばないことを発表した。
話題を集めたのは21年ドラ1入団の森木だった。高知中に所属した当時、軟式の最速となる150キロを叩き出し、「スーパー中学生」と大きく注目を集めた。
大きな期待を背負って阪神に入団。ただプロの道は苦難の連続だった。
ルーキーイヤーでプロ初登板。22年8月28日の中日戦ではいきなり154キロを計測するなど、成長が期待された。だが、その後は伸び悩んだ。プロ3年目となった昨オフ育成契約に。力強いボールを投げられるようにフォーム改造にも取り組んだが、球界屈指の布陣を誇る、阪神投手陣の中で存在感を示せなかった。森木は高卒4年で退団となった。
また佐藤輝明、中野拓夢、伊藤将司、石井大智など「神ドラフト」といわれる20年ドラフト組の1人、投手、佐藤蓮も今回、戦力外となった。
故障もあり育成契約の時期もあったが、24年に支配下に復帰すると9月30日のDeNA戦でプロ初登板、三者凡退に抑えていた。ただ、今季は右肘の手術の影響もあり、1軍登板はなかった。
長打力が持ち味の育成出身、ロマン砲として知られた野口も覚醒が期待された1人だ。右の大砲候補として豪快なバッティングで注目を集めた時期もあったが、今季1軍昇格はなし。優勝を果たしたチームの戦いの輪に加われなかった。
今回の戦力外通告では森木が高卒4年目シーズン、野口も大卒3年目シーズンと、比較的早い段階での「線引き」も注目されている。XなどSNS上でも若い選手が多いことで「いい球団と縁があってほしいな」「まだまだ、これから」と応援する声も上がっている。
複数の選手が現役続行を望んでいるとされる中、手を差し伸べる球団は出てくるか。今後の去就も注目を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]