¥Þ¡¼·¯£²£°£°¾¡ÈëÏÃ¡¡µð¿Í¡¦·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¡¢¤«¤±Â³¤±¤¿¸ÀÍÕ¡ÖÀäÂÐ¤ËÁ°¤À¤±¸þ¤³¤¦¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡£²·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£±Æü¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òµó¤²¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ì¤·¤¤´ü´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¥Þ¡¼·¯¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â£²£°£°¾¡¹Ô¤³¤¦¤¼¡Ù¡ØÀäÂÐ¤ËÁ°¤À¤±¸þ¤³¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡ÖËÜÅö¤ËÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯£²£°£°¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£²£°£°¡Ê¾¡¡Ë¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤²¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤¦¾¯¤·¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤ÐÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡£¥Þ¡¼·¯¤¬²ù¤¤¤Ê¤¯¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤²¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£