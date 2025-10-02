【阪神・藤川監督語録】

▼レギュラーシーズン最終戦 クライマックスシリーズは、またチケットを手に入れることも大変だろうから明日で（レギュラーシーズンは）最後ですからね、良い一日になればいいですね。

▼タイトル獲得が懸かった村上 タイトルが懸かっている選手が何人かいるので、休みたい選手が休めないということがあるかな、とは思いますけど。ぜいたくな悩みかもしれないですね。タイトルを狙う選手があまりにも多かったので。進みたい方向と、進まなければいけないこと、やらなければいけないことが混在しているので。

▼監督は現役時代に数字にこだわったか 僕は捨てましたね、数字はね。継続するのはあんまり。ゴールがない方が楽しいんで。途中でやめました。チーム順位がBクラスになった時に、Bクラスで成績を残しても意味がないというふうに思ったので。成績を追うのはしなかった。勝つためにやるのが自分は好きだったから、当時はね。ただ、この立場（監督）になると勝つためじゃなくて、自分たちの成績のためにやってほしいとも思うから、選手たちに勝つためにつぶれてほしくないとは思うので、だから数字は大事なのかも。