¡¡ºå¿À¤Ï¤¤ç¤¦2Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½é¤ÎÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤ò´ü¤¹¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ²¼¥·¡¼¥º¥ó89ÂÇÅÀ¡¢ÄÌ»»49ËÜÎÝÂÇ¡£µåÃÄ¤ÇÀ¸¤¨È´¤3Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤¬90ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ì¤Ð49Ç¯ÊÌÅö·°°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤Ç¡¢50ËÜÎÝÂÇÅþÃ£¤Ê¤é82Ç¯²¬ÅÄ¾´ÉÛ°ÊÍè4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÅÁÀâ¤ÎµÏ¿¤Ë¥À¥Ö¥ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ëÇØÈÖ¹æ1¤¬¹ë²÷¤Ê¡È°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¡É¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡È©´¨¤µ¤¬»Ä¤ë¹Åç¤ÎÌë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿143»î¹ç¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤ò¡¢¿¹²¼¤¬½é¤á¤ÆÁö¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤ÎÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¼çË¤¤Ï¡¢¤¤ç¤¦2Æü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ø¸þ¤±¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó89ÂÇÅÀ¡¢¥×¥íÄÌ»»49ËÜÎÝÂÇ¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤·¤«ÅþÃ£¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀáÌÜ¤ò¡¢25ºÐ¤¬¡È°ìÈ¯¡É¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È1»î¹ç¤Ç¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÂÇÅÀ¤â¡È¥×¥é¥¹1¡É¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤Ç¤¤ë¡£¤è¤êÎÉ¤¤À®ÀÓ¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡µåÃÄ¤ÇÀ¸¤¨È´¤3Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤¬¡Ö¥·¡¼¥º¥ó90ÂÇÅÀ¡×¤ËÃ£¤¹¤ì¤Ð¡¢49Ç¯ÊÌÅö·°°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë76Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë°Î¶È¡£¡Ö¥¥ã¥ê¥¢50ËÜÎÝÂÇ¡×¤òÂÇ¤Æ¤Ð¡¢82Ç¯²¬ÅÄ¾´ÉÛ°ÊÍè¡¢¤³¤Á¤é¤â43Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£²¾¤Ë2ËÜÎÝÂÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤Í¤ÆÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó25ËÜÎÝÂÇ¤âÃ£À®¡£»î¹ç¸å¤Ë¸¶¸ý¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÅöÁ³ÇòÀ±¤âÄÉ¤¦¡£¾¡Íø¤ÈµÏ¿¤ÎÎ¾Î©¤ò´ü¤¹°ìÀï¡£¿¹²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾Ã²½»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡È¡ÊÀ®ÀÓ¤Ï¡Ë¤³¤Î¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È¡ÊÁÛÄêÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¡£²ÝÂê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡°ìÄê¤ÎËþÂ´¶¤âÆÀ¤¿25Ç¯¡£¥´¡¼¥ëÌÜÁ°¤Ç¼ä¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤âÆÏ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎÀî¸¶¡¢Ìî¸ý¤¬µåÃÄ¤«¤éÍèµ¨¹½ÁÛ³°¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤È¤Ï¸ø»ä¶¦¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢²Æì½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¤Ï¾®È¨¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÆ±´ü²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¸·¤·¤¤À¤³¦¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¿´¾ð¤ò»¡¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ï¡È¿¹²¼Î®¡É¤Î¥¨¡¼¥ë¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¾µåÃÄ¤¬³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Þ¤¿1·³¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤¨¤¿¤é¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤³¤«¤é½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¹â¤á¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡×
¡¡°Ö¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤³¤½¡¢¿¹²¼¤ÎËÜË¾¡£2¤Ä¤Î¡ÖÅÁÀâ¤ÎµÏ¿¡×¤òÂª¤¨¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¡¼¥Á¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ß½Ð¤¹ÌÔ¸×Àï»Î¤Ø¤Î¤Ï¤Ê¤à¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë