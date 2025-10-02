「ＤｅＮＡ９−６ヤクルト」（１日、横浜スタジアム）

目を奪われる唯一無二の放物線。大歓声に包まれ、打球はバックスクリーンに吸い込まれた。１点リードの一回１死二塁塁、ＤｅＮＡ・筒香が日米通算２５０号となる中越え２ラン。２０１９年以来６年ぶりとなるシーズン２０号にも到達した。今季ラストの１４３試合目で、ダブルの大台。メモリアルアーチは、打球速度１７０キロの豪快な一撃だった。

「ここまで支えてくれた方々や一緒に戦ってくれるチームメートやスタッフの皆さんに感謝したいです」。積み上げた金字塔に、背番号２５は素直に感慨を口にした。「ここまで支えてくれた方々」−。今季限りでの辞任が明らかになった三浦監督も、そのひとりだ。

指揮官の現役時代、ともにチームメートとして過ごし、米国挑戦から帰国した際にも、古巣復帰へラブコールを送ってくれた。そんな感謝の気持ちを、バットで表した。

１１日からは本拠地開催のＣＳファーストＳが控える。「チームが勝利するために、できることを全力でしていきたい」。圧倒的な存在感でけん引する男が、２年連続の下克上へ打棒を研ぎ澄ます。