阪神・佐藤輝が、レギュラーシーズン最終戦となるきょう2日のヤクルト戦（甲子園）で40本塁打と100打点への最後の挑戦に臨む。

「毎日聞いてるやん、もう。頑張ります」

報道陣の“お決まり”の問いかけには苦笑いで応じたものの、甲子園での全体練習ではフリー打撃で快音を連発した。9月22日のヤクルト戦（神宮）で39号を放って以降は4試合ノーアーチ。それでも自らに言い聞かせるように「いつも通り、いつも通り」と自然体を強調した。

藤川監督は、大台到達に挑む主砲に独特の表現を交えてエールを送った。

「（40号は）もちろん達成できればいいし、できなければまた来年の糧となりますから。50発打っても満足しないでしょうし、今年は今の数字で。ゴールはない。そんな小さなことをゴールと思ってほしくない」

その上で、打席数を多く回すための1〜3番に打順を上げるプランについても言及。「個人に走ると非常に危険になってしまいますから」とチーム全体に生じてしまうリスクを指摘したが、一方で「それでうまく回るのかどうか考えてみましょう。そのあたりは自分が決めること」と含みを持たせた。

シーズン最終盤に入ってからは打撃成績に注目が集まっていたが、主に三塁を守った守備でも今季の失策はわずか6。佐藤輝は「（守備でも）いつも通り、特に変えないように良い姿を見せられたらと思います」と意気込んだ。進化を見せつけた5年目を象徴する攻守両面での躍動で、チームの勝利に貢献するつもりだ。