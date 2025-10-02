ÂÐ¶É¥µ¥¤¥È¡Ö¾´ý¶æ³ÚÉô24¡×¤¬Ç¯Æâ¤Ç½ªÎ»¡¡Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¤â°¦ÍÑ¡¡²ñ°÷30Ëü¿ÍÄ¶
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¤Ê¤É7´§¡á¤éÂ¿¤¯¤Î´ý»Î¤â´ýÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á°¦ÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¸ø¼°¤ÎÂÐ¶É¥µ¥¤¥È¡Ö¾´ý¶æ³ÚÉô24¡×¤¬Ç¯Æâ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£1Æü¡¢±¿±Ä¤¹¤ëµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¡£¡Ö¤½¤í¤½¤í°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤òÂ÷¤¹¿Íºà¤¬°é¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ºÍèÇ¯°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡1998Ç¯³«Àß¡£ÌµÎÁ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤âÂÐ¶É²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¾´ý¡×¤ÎÀè¶î¤±ÅªÂ¸ºß¤Ë¡£¶µ¼¼¤äÆ»¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼ÂÀï·Ð¸³¤¬ÀÑ¤ß¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿ÃÏÊý¤ÈÅÔ»ÔÉô¤Î´ýÎÏ³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¡£¡Ö¥Ë¡¼¥è¥ó¡×¤Î¸Æ¾Î¤Ç´ý»Î¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢²ñ°÷¿ô30Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë°ìÂç¥µ¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÎ¤È°ã¤¤¡¢¾´ýÂÐ¶É¥µ¥¤¥È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Æ¤â¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¾´ý¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£