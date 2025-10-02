「巨人５−２中日」（１日、東京ドーム）

試合後には前夜に日米通算２００勝を達成した巨人・田中将の記念セレモニーを開催。これまでの経歴をたどる特別映像や、ヤンキース時代にともに戦った黒田博樹氏、パドレスのダルビッシュ、ヤンキースのジャッジからのビデオメッセージが場内に流れた。

さらに、お笑いタレントの明石家さんまが背番号「２００」のユニホームを着て登場。「やっとこさでマー君。６月から３回、スケジュールを押さえられてるのよ。俺、芸能界で忙しい男なのよ」と場内の爆笑をさらい、最後は得意の長嶋茂雄さんの形態模写で田中将との対戦を実現させた。

これには「お忙しい方々の時間をちょうだいする形になってしまった。ただ、本当に幸せです」と感激しきり。最後は幼なじみの坂本から、名球会のブレザーを贈呈されて坂本から祝福の言葉を掛けられ「ありがとう」と笑顔を見せた。

「年上の方から渡されるイメージだったが、まさか同級生からね。これも非常にレアな機会だと思う」と田中将。さまざまな人からの祝福を受け「１つでも多く勝っていけるように、これからも勝利していきたい」と決意を語っていた。