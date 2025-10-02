阪神は1日、育成の森木大智投手（22）ら7選手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。各選手とも甲子園で報道陣に対応。高卒4年目の右腕は、現役続行を強く希望した。

「4年間、結果が出なかったんでそれが一番。驚きましたけど、でもしっかり受け止めて。（今後は）投げられるんだったら、中継ぎだろうが先発だろうがやりたい」

苦しみ、もがきながらも必死に駆け抜けた4年間だった。高知中3年時に軟球で中学史上最速となる150キロをマーク。「スーパー中学生」として脚光を浴び、高知から21年のドラフト1位で入団した。育成契約となった今季は、ウエスタン・リーグの14試合に登板し、防御率13・81。イニング数を大きく上回る24四死球と制球難を克服できず、巻き返しはならなかった。

1軍出場は1年目の22年に先発登板した2試合にとどまった。目標に掲げてきた、先発ローテーション入りはかなわなかったが「学びしかない4年間だった」と後悔はない。現役続行を希望する中で、現在は11月に行われる12球団合同のトライアウト受験を検討中。「前を向いて頑張ろうと思います」。挑戦はこれからも続く。