「ＡＣＬＥ・１次リーグ、神戸１−０メルボルンＣ」（１日、ノエビアスタジアム神戸）

東地区の第２戦が行われ、神戸はメルボルン・シティー（オーストラリア）に１−０で競り勝った。９月に加入した元日本代表ＧＫ権田修一（３６）が、神戸の一員として初の公式戦にフル出場し、無失点での勝利に貢献し、試合終了間際にＭＦ汰木（ゆるき）康也が得点。開幕２連勝で勝ち点を６とした。

慣れない環境で耐え抜いた。「個人的に難しいと思っていたのはハイライン。これまでのチームではあまりなかったので」と、攻撃的な神戸の動きに適応するため、神経を使い続けた。

前半、自陣に入ってきたボールをペナルティーエリア左外でキャッチし、ハンドを取られるひと幕もあった。「出ていたのかな。余裕だと思ったが」。試合勘とのズレもあったかもしれない。しかし、後半追加タイムの４９分には、自らのキックを起点に決勝点を呼び込んだ。ＦＷ小松、ＦＷ宮代とつなぎ、最後は汰木が相手ＧＫとの攻防からゴールに蹴り込んだ。

ハンガリー１部のデブレツェニを６月に退団し、神戸加入から１０日あまりで迎えた一戦。「まだ改善の余地はある」としながらも「ＡＣＬＥの序盤で勝ち点３を取れたのは良かった」とホッとした表情を浮かべた。

リーグ戦、天皇杯は登録期間外加入のため出場できない。ＡＣＬＥを日本代表復帰へのアピールの場として選んだが、常にチームをけん引する気持ちは持ち続ける。「まずは次の浦和戦でどう勝つか。僕はＡＣＬＥしか出られないが、チームとして常に勝っている空気感で臨むことが必要。難しい立場だからこそ、体現したい」と、３連覇へ向かうチームを後ろから押し続ける。

◆権田修一（ごんだ・しゅういち）１９８９年３月３日、東京都世田谷区出身。ＦＣ東京の下部組織から第２種登録を経て０７年に昇格。１６年にオーストリア・ＳＶホルンへ期限付き移籍。Ｊ１鳥栖を経て、ポルトガル１部・ポルティモネンセに移籍した。２１〜２４年はＪ２清水、２５年３〜６月はハンガリー１部のデブレツェニに所属。日本代表としてＷ杯は１４年ブラジル、２２年カタールの両大会に出場した。国際Ａマッチ３８試合。１８７センチ、８４キロ。